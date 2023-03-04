CHP'den ''İYİ Parti'ye ziyaret'' iddiasına yalanlama

Altılı Masa'daki aday krizinin ardından siyasette sıcak saatler yaşanıyor. CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanının İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ile görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne gideceği iddia edildi. Ancak CHP'den yalanlama geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalktığını ilan ettiği açıklamasının ardından CHP'li 10 büyükşehir belediye başkanı İYİ Parti lideri Meral Akşener ile görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne gideceği iddia edildi. CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP'den İYİ Parti'ye gidileceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, büyükşehir belediye başkanlarının İYİ Parti Genel Merkezi'ne herhangi bir ziyareti planlamadıkları belirtildi.