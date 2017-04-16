CHP'den manipülasyon açıklaması

Referandum sonuçları geliyor. Hayır oyları öne geçmeye başladı. Sandıkların henüz tamamı açıklanmadı ancak ‘hayır’ın ivmesi her geçen dakika artıyor. CHP Genel Merkezi’nde ise tam bir coşku hakim. Kalabalığa seslenen CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger çok duygusal bir konuşma yaptı. Aksünger “Bir tarafta devlet bir tarafta millet. Merak etmeyin millet kazanacak. Manipülasyon var. Hayır artıyor. Daha Trakya, İstanbul, Akdeniz bölgesinden sonuçların bir kısmı geldi. Hayır önde gidiyor merak etmeyin” dedi. Aksünger ayrıca tüm görevlilere ‘sandıkları terk etmeyin’ çağrısını yineledi.