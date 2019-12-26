CHP'den Melih Gökçek için flaş hamle!

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Ankara’da Melih Gökçek’in belediye başkanlığı döneminde yapılan ve FETÖ’nün finansmanına yarayan emsal artışlarının, FETÖ üyelerine verilen arazilerin, Ankara’da kurulan “FETÖ kaynaklı imar rantı çetesinin” tüm açıklığıyla ortaya çıkarılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge verdi.

“KENDİ PARTİSİNİN HÜKÜMETİ TARAFINDAN YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR NE SAVCILAR NE DE MECLİS TARAFINDAN SORUŞTURULMAMIŞTIR”

Taşcıer önergesinde şu ifadeleri kullandı:

“Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) finansman sağlamak amaçlı giriştiği eylemlerden biri de imar emsal artışlarıdır. Bu sistemi kuran FETÖ üyeleri tüm illerde aktif olmakla birlikte, özellikle Ankara’da çok kapsamlı bir rant düzeni kurmuşlardır.

23 Mart 2015 tarihinde Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında FETÖ ile ilişkilerinden bahsederek, ‘Belediye başkanlığı adaylığında ve seçimlerde oy isterken bu yapının kucağında oturmuştur. Bu yapıya Ankara'yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir, zengin işadamlarına okullar yaptırmıştır. İmar planlarında değişiklikler yaptırmıştır. Şunları yaptırmıştır, bunları yaptırmıştır. 30 Mart seçimlerine kadar da ağzından da bu paralel yapıyla ilgili bir tek kötü cümle çıkmamıştır. Çok zor seçimi kazandıktan sonra birilerine yaranmak için mücadele ediyor görünmektedir.’ demiştir. Ne yazık ki bu açık ifadeler bir soruşturmanın konusu olmamıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek 28 Ekim 2017’de, partisinin Genel Başkanı tarafından talep edilmesi nedeniyle zorla istifa ettirilmiştir. Daha sonraki süreçte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Melih Gökçek hakkında konuşmuş ve ‘Sözünü ettiğiniz kişi, partimizde Belediye Başkanlığı yapmıştır. Bir süre önce de Belediye Başkanlığını bırakması istenmiştir. Bu iş olsun diye bir tasarruf değildir. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım.’ ifadelerini kullanmıştır. Ancak Gökçek döneminde yaratılan imar rantları ve terör örgütüne bu şekilde ‘Ankara’yı parsel parsel sattığı’ yönündeki kendi partisinin hükümeti tarafından yöneltilen suçlamalar ne savcılar ne de Meclis tarafından soruşturulmamıştır.”

“FETÖ’NÜN BELEDİYEYİ KULLANARAK, İMAR EMSAL ARTIŞLARI İLE NASIL PARA KAZANDIĞI ORTAYA ÇIKARILMIŞTIR”

CHP’li Taşcıer önergesini şöyle sürdürdü:

“31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi ile birlikte, Ankara’da kurulmuş bu imar rantı ve kent soygunu düzeni bozulmuştur. Başkan Yavaş bu imar çetelerine geçit vermemiş ve Ankaralının hakkını savunmuştur. Bu nedenle de iftiralar ve kumpaslarla yıpratılmaya çalışılmaktadır. Belediye’nin önceki dönemle ilgili yaptığı araştırmalarda, FETÖ’nün belediyeyi kullanarak, imar emsal artışları ile nasıl para kazandığı ortaya çıkarılmıştır. Bu sistemde, uygun bir arsa bulunduğu, inşaata başlandığı, belediyedeki ilişkilerle emsallerin artırıldığı, inşaat alanlarının büyütüldüğü ve buradan çok büyük rant geliri elde edildiği, bu şekilde olan yaklaşık 150 inşaatın bulunduğu tespit edilmiştir. Bu rant gelirinin terör örgütüne finansman olarak aktarıldığı açıktır.

Sonuç olarak, Ankara’da FETÖ’nün imar rantı yoluyla elde ettiği paralar ve bu çarkın içinde kurulan ilişkiler, örgütün bir türlü ortaya çıkarılmayan siyasi ayağını da gözler önüne serme ihtimalini barındırmaktadır. Bu nedenle, Ankara’da Melih Gökçek’in başkanlığı döneminde yapılan ve FETÖ’nün finansmanına yarayan emsal artışlarının tümüyle tespit edilmesi, aynı dönemde FETÖ üyelerine verilen arazilerin tespit edilmesi, Ankara’da kurulan FETÖ kaynaklı imar rantı çetesinin tüm açıklığıyla ortaya çıkarılması amacıyla Anayasanın 98. TBMM İçtüzüğünün 104. ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz.”