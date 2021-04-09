CHP'den ''tam kapanma'' çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Ramazan ayında tam kapanma uygulanması için çağrıda bulundu. Öztunç, ''Ramazan ayında hükümet koronavirüsten kurtulmak için yollar bulmalıdır. Gerekirse ramazan ayında bir süre kapatabiliriz, kapatabilirler, yarım yarım olmaz, tam çözüm bulmak gerekiyor.'' dedi.

Kars'ta bulunan 20 kişilik CHP heyeti guruplara ayrılarak, Arpaçay, Akyaka, Digor, Kağızman, Selim, Sarıkamış, Susuz ilçeleri ile bazı köylerde Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, kentteki bir otelde düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunarak, Kars'ta 2 gündür bulunan partisinden heyetin köylerde, ilçelerde ve kent merkezinde esnafın, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinlediğini söyledi.

Kars'ta birçok yerde çalışma yaptıklarını anımsatan Öztunç, "Kars'ta her yere girdik, herkesle görüştük tüm yurttaşlarımızın sorunlarını dinledik. Kars'a hizmet yapılmamış, yeni fabrika açılmamış, Organize Sanayi Bölgesi'nde yol yok, delik deşik, hiçbir çevre düzenlemesi yok." dedi.

Öztunç, raporları da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na takdim edeceklerini ifade etti.

Kars için önerge vereceklerini belirten Öztunç, "Genel Başkanımız salı günü grup toplantısında Kars'a ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Türkiye Büyük Millet Meclisinde buraya gelen arkadaşlarımızla basın toplantısı gerçekleştireceğiz. Kars'la ilgili komisyon kurulması için TBMM'ye önerge vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Kars'a çok önem veriyoruz, Kars'ın sorunlarını dinlemeye devam edeceğiz, çözüm önerileri getireceğiz Kars'ı çok seviyoruz." diye konuştu.

Kovid-19 ile mücadelenin daha ciddi bir şekilde yapılmasını gerektiğini anlatan Öztunç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de pandemiyle mücadele en başından itibaren ciddiyetle yapılmalıydı. Tüm dünya, Avrupa nasıl yaptıysa İngiltere'de virüs bitme noktasına geldi. Bir açtılar kapattılar, hafta sonu kapalı, 5 gün açık gevşettiler, sıktılar yine gevşettiler, bu tutmaz. Ne pandemi bitti ne de esnafın sorunu ortadan kalktı. Pandemi bitmedi esnaf, çiftçi, işçi, millet battı. Bir defa kararlı duruş gösterilecekti, gereği yapılacaktı ve bitecekti. Bu kongreler böyle yapılmayacaktı, AK Parti kongresini yapacak, böyle yapmayacaktı. Biz nasıl yaptık 3-4 metre aralıklarla yaptık, açık alanda kurultayımızı yaptık. Açık alanda yapsaydı, 2 ay daha bekleseydi havalar güzel olacaktı, böyle kongre olmaz. Ramazan ayına giriyoruz, ramazan ayında hükümet koronavirüsten kurtulmak için yollar bulmalıdır. Gerekirse ramazan ayında bir süre kapatabiliriz, kapatabilirler, yarım yarım olmaz tam çözüm bulmak gerekiyor."

Öztunç, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın istifasının da isabetli bir karar olduğunu sözlerine ekledi.