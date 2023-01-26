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CHP'den 'Yeter Söz Milletin' pankartı

CHP'den 'Yeter Söz Milletin' pankartı
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CHP Genel Merkezi binasına, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının ve ‘Yeter Söz Milletin!’ ifadelerinin yer aldığı bir pankart asıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimler için 14 Mayıs’ı işaret ederken, Demokrat Parti’nin 73 yıl önceki ‘Yeter Söz Milletindir’ sloganını kullanmış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da salı günü TBMM’de, grup toplantısında Erdoğan’ı “Yeter söz milletindir. Yeter söz Millet İttifakı’nındır” sözleriyle eleştirmişti.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ardından CHP milletvekilleri sosyal medya hesaplarından “Yeter Söz Milletindir” video mesajları yayınlamıştı.

PANKART ASILDI
CHP Genel Merkez binasına; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının ve “Yeter Söz Milletin!” ifadelerinin yer aldığı dev bir afiş asıldı.

Afiş asılan Genel Merkez fotoğrafını, CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabında paylaştı.

Etiketler chp pankart söz milettin
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