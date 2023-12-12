CHP'li 2 milletvekilinden Bahçeli'ye çok özel ziyaret

TBMM'deki Bütçe görüşmeleri sırasında, CHP'li 2 milletvekili Mustafa Sarıgül ile Ali Öztunç, MHP lideri Bahçeli'yi ziyaret etti.

2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Genel Kurul'da görüşülmeye başlandı. Meclis'te grubu olan siyasi partilere 1'er saatlik konuşma süresi verildi.

Sözcü TV'nin haberine göre Genel Kurul çalışmalarına ara verildiğinde ise TBMM kulislerinde dikkat çeken bir görüşme vardı.

CHP'li milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Ali Öztunç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi MHP kulislerinde ziyaret edip kısa süre sohbet etti.