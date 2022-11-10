CHP'li 3 vekil hakkında fezleke hazırlandı

CHP'li 3 vekil hakkında Yalova'daki mahkemeye hakaret ettikleri iddiasıyla hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi.

CHP Milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Akdoğan hakkında, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sırasında mahkemeye yönelik sözleri nedeniyle, hakimlere alenen hakaret ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlarından hazırlanan fezleke, TBMM´ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi.