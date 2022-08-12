CHP'li Altay'dan Bakan Nebati'ye sert sözler: Nebati haberleri izle

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Bay Kemal'in öngörüsü, talebi sanırım çok geç de olsa yerine geliyor. Bir öngörü ve talep daha karşılanacak gibi duruyor. 6 yıldır Bay Kemal'in dilinde tüy bitti. Askeri hastaneler ayrı bir iştir. Kurşun yarası, şarapnel yarası, ev yapımı patlayıcılarla yaralanan çocuklar var. Devlet hastanesindeki doktorlar bu konuda, bu görevin gerektirdiği imkanlara sahip değil. Askeri hastaneleri kapatmak yanlış demekten Bay Kemal'in dilinde tüy bitti. Dün çok şükür bakan bir açıklama yapmış. Bu hatadan geç de olsa dönülmesi, böyle bir iradenin Milli Savunma Bakanı tarafından ortaya konulmasını memnuniyetle de karşılıyoruz." ifadelerini kullanan CHP'li Altay'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kılıçdaroğlu'nun önerilerini sizin gecikmeli olarak yerine getirmenizden de şikayetimiz yok. Nebati ÖTV artırmaktan bahsediyor. Nebati haberleri izle. Millet zorunlu trafik sigortasını ödeyemez hale gelmiş. 10 yaşındaki arabanın zorunlu trafik sigortası 2 bin lira olmuş, beyefendi ÖTV artırmaktan bahsediyor.

Ekonomi talimatla yönetilmeye çalışılıyor. Talimatla batırılan ekonomi talimatla ayağa kalkmaz Erdoğan. Bu ekonomiyi sen akşam yattın rüya gördün sabah hayata geçirdin.

SURİYE'DE TÜRK BAYRAĞINA SALDIRIYA TEPKİ

Bay Kemal dış politikayla ilgili de bir şeyler söylüyor, sana önerilerde bulunuyor. Türkiye'yi bir Suriye bataklığına soktun çıkaramıyorsun. Senin eğittiğin, beslediğin, donattığın ÖSO, Suriye'nin kuzeyinde şanlı bayrağımızı yakmaya başladı. Bunu nereye koyacağız, hani bunlar senin kontrolündeydi. Sen maaş veriyorsun bunlara, adam şanlı bayrağımızı yakabiliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bunun tam adı kepazelik, dış politikada itibar yoksunluğu, bölgede saygınlık yitirmektir başka bir şey değildir. Keşke Bay Kemal'i dış politikada da biraz dinlesen.