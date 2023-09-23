CHP'li Çelik, İstanbul İl Başkanlığına adaylığını açıkladı

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

14 Mayıs seçimlerinden sonra başlayan değişim tartışmalarının sürdüğü CHP'de ilçe kongrelerinden sonra il kongreleri süreci başladı. CHP'nin en çok üyesinin ve delegesinin olduğu İstanbul'da İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kongrede aday olmayacağını açıklamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı için resmi olarak adaylığını ilk açıklayacak isim Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik oldu.

Çelik, yaptığı açıklamada, "CHP İstanbul İl Başkanlığına adaylığımı resmen açıklıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul İl Başkanlığı için tek adaylı bir kongre istediği iddia edilmişti. Çelik'in ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ve "değişimcilere" yakın olduğu öne sürülüyor.