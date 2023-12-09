CHP’li Cevdet Akay: ''Balıkesir’de çok iyi sonuç alacağız''

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Balıkesir'de yaptığı basın açıklamasında "en düşük emekli maaşı en az asgari ücret olmalı" dedi. Akay ayrıca Mart 2024 yerel seçimlerinde "Balıkesir'i mutlaka kazanacaklarını" açıkladı.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay parti görevi sebebiyle geldiği Balıkesir’de basına açıklamalarda bulundu.

31 Mart Yerel Seçimleri için CHP Genel Merkezi tarafından saha incelemesi için Balıkesir’e gelen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay 80 belediye başkanı aday adayı ile bir araya geldi. Akay daha sonra basın mensuplarına çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

31 Mart Yerel Seçimleri için CHP Genel Merkezi’nin Balıkesir’de adaylar ile görüşme için görevlendirdiği CHP Karabük Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay bölgede çalışmalara yoğun bir şekilde başladıklarını belirterek “Perşembe gününden itibaren Balıkesir hudutları içerisindeyiz. Bugün de Edremit’teyiz, Körfezdeyiz.

BALIKESİR’DE YEREL SEÇİM ÇALIŞMASI

Burada bulunma sebebimiz biliyorsunuz. 31 Mart’ta yerel seçimler var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletvekilleri ve bazı Parti Meclisi üyelerimiz görevlendirdi. Her birimiz Türkiye’nin 4 bir tarafına görevlendirildik. Biz de Hatay Milletvekilimiz Mehmet Güzelmansur ile birlikte bu görevlendirme neticesinde bölgede incelemelerimize, tetkiklerimize başladık. Amacımız burada bölgemizde, Balıkesir’de hem Balıkesir’i bütün ilçeleriyle beraber ve büyükşehirle beraber en iyi şekliyle temsil edecek aday adaylarımızla görüşmek ve burada adaylaşma süresi içerisinde de Balıkesir’de alabileceğimiz en yüksek oyu almaya çalışmak. Hakikaten çok çok önemli görüşmeler yaptık. Ben bu görüşmelerde bize yardımcı olan başta il başkanımız olmak üzere değerli vekilimiz Mehmet Güzel Mansur vekilimizle, Hatay vekilimizle beraber ziyaretlerimizi yaptık. Bütün ilçe başkanlarına, yöneticilere, aday adaylarına teşekkürlerimizi iletiyoruz.” dedi.

DİYALOG ÇOK ÖNEMLİ

Edremit Körfez bölgesinde 80 belediye başkan aday adayı ile görüşme yaptıklarına belirten Akay “80 civarında aday adayıyla görüşmeler yaptık. Burada görüşmelerde mümkün olduğu kadar objektif sonuçları alabilmek, bölgeyi en iyi temsil edecek en iyi şekliyle çalışabilecek adayları belirlemeye çalışacağız. Adayların her biri birbirinden kıymetliydi. Burada kriter sadece tabii ki biz vekillerin yüz yüze görüşmeleri de değil, daha değişik kriterler de var. Kamuoyu yoklaması temayül ve halkın da görüşü çok çok önemli. Özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla da ilgili görüşmelere devam edeceğiz. Bugün de bu görüşmelerimize yoğunluk vereceğiz. Sivil toplum kuruluşlarının görüşleri, diyalogları çok önemli. Tabana dokunmak çok çok önemli.” dedi.

Balıkesir’in önemli bir seçim noktası olduğunun altına çizen Cevdet Akay “Balıkesir çok çok önemli bir bölge, çok güzel bir bölge ve bizim de en kritik illerimizden biri. Yani Balıkesir’de çok iyi sonuç almayı gayret edeceğiz. Büyükşehir Belediyesi’ni geçen dönem ittifakla girmiştik. Çok az bir oyla kaybettik. Bu sefer Büyükşehir Belediyesi'nin mutlaka almak istiyoruz. 9 olan belediye Başkanlığı sayımızı da en az 15 çıkartma hedefimiz var. Hem mevcut belediyelerimizi korumak, üstlerine de mevcut belediyeleri ilave etmek ben inanıyorum ki bunu da bu bölge ziyaretlerinde de hissettim, gördüm. Adaylar aday adayları çok kararlı ve istekli. Tabanda da bu istek ve arzuyu görüyorum. Bu çalışmaların neticesinde MYK’mız ve parti meclisimiz en düzgün adayları belirleyip sahaya en hızlı bir şekilde en süratle ineceğiz ve ülkemiz için, bölgemiz için Balıkesir’de görevli olduğum için de Balıkesir’den de başlamak üzere en iyi sonuçları alacağımıza inanıyorum. Ben bize güzel karşılık veren misafirperverlik yapan Balıkesirli hemşerilerimize de ayrıca özel teşekkürlerimi iletiyorum gerçekten.” dedi.

EMEKLİ MAAŞI VURGUSU

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Akay asgari ücretin en az 22 bin TL olması gerektiğini savunarak “Plan Bütçe Komisyonu üyesi olarak bütün arkadaşlarımızla beraber çok yoğun bir çalışma dönemini geçirdik. Yaklaşık 36 gün 218 saat mesai yaptık.

Önümüzdeki pazartesiden itibaren bütçeler bakanlıklar genel kurula iniyor. Orada görüşmelerimizi yapacağız. Çok çok önemli konularla ilgili görüşlerimizi belirttik. Bir kısmında başarılı olduk, bir kısmında başarılı olamadık. Hakikaten emeklimiz, işçimiz, esnafımız, asgari ücretlimiz ekonomik koşullar nedeniyle büyük sıkıntılar içerisinde. Özellikle biz onların haklarıyla ilgili komisyonda tespitlerimizi belirttik. Mecliste de genel kurulda da bu mücadelemize devam edeceğiz. Asgari ücret çok çok önemli. Asgari ücret çok yetersiz 11.402 TL. bunun en az 22.000 TL olmasını arzu ediyoruz. Neden yoksulluk sınırının 44.000 TL ye ulaştığı bir ortamda bir evde 2 kişi asgari ücretle çalıştığı zaman rahatlıkla bu ücreti elde edebilmeli. Bu hesaptan basit hesaptan gittiğimiz zaman asgari ücretin en az 22.000 TL olması gerektiğine inanıyoruz.” dedi.

TÜM KAMU MEMURLARINA EK TAZMİNAT

Emekli maaşlarına da değinen Akay “Bir de emeklilerimizin durumu biliyorsunuz. 7.500 TL alan emeklilerimiz var. En düşük emekli maaşının en az asgari ücret seviyesine çıkarılması olmazsa olmazımız, İkramiyeyle ilgili hususu da bu komisyonda görüşmüştük. 5.000 TL yi çok düşük bulduk. Biz bunun her ay ödenmesini ve kök ücrete ilave edilmesini teklif ettik. Geçerli olmadı. Neticede çalışan emeklilerle ilgili olumlu sonuç aldık. Bu 23 milyarlık bir rakama tekabül ediyor, baştan verilebilirdi. Bütün emeklilere verilebilirdi, onlar da en azından ikramiyelerini yılbaşı öncesi alabilirdi. Bu durumda yetiştirilmeye çalışılıyor ama bakalım başarılı olunabilecek mi? Daha hızlı hareket edilmesi gerekirdi.” dedi.

Torba Yasalar konusuna değinen CHP Milletvekili Akay “Torba yasa bizim en büyük sorunumuz maalesef 33 değişik kanun önümüze geliyor. Hızlı bir şekilde karar vermek zorunda kalıyoruz. Hem de bütçe görüşmelerinin olduğu bir ortamda torba yasanında sıkışması iyi olmuyor. Tali komisyonlarda ve ana komisyonlarda yeterince görüşülmeden plan bütçe komisyonuna geliyor. Bu komisyonlarında mutlaka çalıştırılması gerekir ve emeklilerimizin, çiftçimizin, esnafımızın da durumunun düzeltilmesi gerekir.” dedi.

BDDK çalışanlarına verilecek hayat tazminatıyla ilgili konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Akay “Bir de bu torba yasada bizim çok önemli gördüğümüz bir konu vardı. BDDK çalışanlarına yani üst düzey yöneticilerine, daire başkanlarına, uzmanlarına verilebilecek hayat tazminatıyla ilgili bir madde önümüze geldi. Biz bu maddeye baktığımız zaman İstanbul’dan yaşama zorlukları nedeniyle Ankara’dan İstanbul’a gelen, özellikle bu yöneticilerin buradan özel sektöre geçinemedikleri için geçtikleri, transfer oldukları koşuluyla beraber iyileştirme istendi. Yani 2023 yılı için 30.000 TL, 2024 yılı içinde 45.000 TL lik bir hayat tazminatından bahsedildi. Biz buna şu açıdan karşı durduk. Tabii ki BDDK çalışanları bu ücretleri alacak ama sadece BDDK çalışanlarına bunu verirseniz eşitsizlik yapmış olursunuz. Haksızlık yapmış olursunuz dedik. Çünkü İstanbul’da yaşayan bir sürü kamu personeli var. Öğretmeni var. Polisi var. Emniyet Müdürü var. Savcısı var. Hakimi var. Tapu Kadastro memuru var. Ceza infaz memuru var yani var da var. Bütün bakanlıklarda aynı koşullarda çalışan bir sürü memur var. Bunlara da bu tazminatın verilmesi gerektiğini özellikle söyledik. Bu mücadelemizde başarılı olduk. Şimdi bu kanun geri çekildi ve bütün bu memurları kapsayacak tarzda tekrar gündeme alınacak. Onlar da gerekli tazminatlarını alacaklar. Bu önemli bir uygulamaydı. Önümüzdeki dönemde de inşallah bunu süratle geçirip. Uygulamaya sokacağız” dedi.