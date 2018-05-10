CHP’li Eren Erdem'in FETÖ’den 22 yıla kadar hapsi istendi

FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP’li milletvekili Eren Erdem’in 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapsi istendi.

Erdem’in gazetenin muhabirlerinden Ufuk Köroğlu’nu kullanarak FETÖ’cü polis şefi Yakup Saygılı’dan yasa dışı belgeler temin ettiği, elde edilen dökümanları FETÖ’nün planı doğrultusunda hükümeti bertaraf etmek için kullandığı dile getirildi. İddianamede, Erdem’in FETÖ’nün amaçları doğrultusunda hareket ettiğine işaret edildi.



FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde kullandığı yasa dışı ses kayıtlarını servis ettirdiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP'li milletvekili Eren Erdem hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Erdem'in Erdem'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'Gizli tanığı deşifre etmek' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçundan 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.