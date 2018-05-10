SON DAKİKA
YÖK'TEN FLAŞ KARAR ! O BÖLÜMLERE ÖĞRENCİ ALINMAYACAK
YÖK'ten flaş karar ! O bölümlere öğrenci alınmayacak
YÖK'ten flaş karar ! O bölümlere öğrenci alınmayacak
Bayram ikramiyesiyle birlikte zamlı 3 maaş geliyor
Bayram ikramiyesiyle birlikte zamlı 3 maaş geliyor
SGK'dan kanser ilacı müjdesi: 18 ilaç daha ödeme listesinde
SGK'dan kanser ilacı müjdesi: 18 ilaç daha ödeme listesinde
Uçak bileti alacaklara kötü haber !
Uçak bileti alacaklara kötü haber !
Kırgız güzel yarışmaya damgasını vurdu
Kırgız güzel yarışmaya damgasını vurdu
Dolar müdahale dinlemiyor ! Yeniden yükselişe geçti
Dolar müdahale dinlemiyor ! Yeniden yükselişe geçti
Dev operasyon ! 189 kişi hakkında gözaltı kararı
Dev operasyon ! 189 kişi hakkında gözaltı kararı
Diri diri toprağa gömüp, taşlayarak öldürdüler !
Diri diri toprağa gömüp, taşlayarak öldürdüler !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 10 Mayıs 2018 10:49

CHP’li Eren Erdem'in FETÖ’den 22 yıla kadar hapsi istendi

CHP’li milletvekili Eren Erdem hakkında "FETÖ'ye hizmet suçu" iddiasıyla 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapsi istendi.

CHP’li Eren Erdem'in FETÖ’den 22 yıla kadar hapsi istendi
A+ A-

FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişiminde yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP’li milletvekili Eren Erdem’in 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapsi istendi.

Erdem’in gazetenin muhabirlerinden Ufuk Köroğlu’nu kullanarak FETÖ’cü polis şefi Yakup Saygılı’dan yasa dışı belgeler temin ettiği, elde edilen dökümanları FETÖ’nün planı doğrultusunda hükümeti bertaraf etmek için kullandığı dile getirildi. İddianamede, Erdem’in FETÖ’nün amaçları doğrultusunda hareket ettiğine işaret edildi.

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde kullandığı yasa dışı ses kayıtlarını servis ettirdiği dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni CHP'li milletvekili Eren Erdem hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Erdem'in Erdem'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek', 'Gizli tanığı deşifre etmek' ve 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçundan 9.5 yıldan 22 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

pdy , chp , eren erdem , karar , hapis , fetö
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM