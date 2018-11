CHP'li Gürsel Tekin bomba gibi geliyor

CHP İstanbul Milletvekili yerel seçimler hakkında verdiği röportajda İstanbulluların sorunlarını anlattı.

İşte o röportaj;

Yerel seçimlerde ittifak arayışları önemli ölçüde şekillenmiş görünüyor? İstanbul’da AKP ve MHP ittifakına karşı CHP ve İYİ Parti’nin ortak hareket edeceği söyleniyor. Siz bu ittifakın adayı olabilir misiniz?

Sayın Erdoğan daha 6 Kasım’da dedi ki “Yerel seçimlerde herkes kendi yoluna” dedi. Aradan geçen 17 günde ne değişti? Değişen şey belli. Anketler değişti. İstanbul ve Ankara’yı AK Parti kaybediyor. Son 4 yıldır İstanbul için doktora yapar gibi çalışıyorum. Bugün İstanbul’dun 934 mahallesinin 785’ini gezen bir siyasetçi olarak söylüyorum tavanda kurulan bu ittifak tabanda sonuç almayacak. MHP tabanı mevcut gidişattan son derece rahatsız. İstanbul’un dağ gibi sorunları birikmiş durumda. Sadece son 2 yılda köprü ücretlerine yüzde 157 zam geldi. İstanbullular artık ulaşıma bile para yetiştiremiyor. Böyle bir durum sürdürülebilir değil. İstanbul’da seçim kampanyaları yönettim, her mahallenin kendi özgün dinamiklerini bilirim. İstanbullu MHP seçmeninden AKP’ye oy gitmez. Sosyolojik olarak gitmeyecek. CHP ve İyi Parti yerel seçimler çerçevesinde kendi değerlendirmelerini yapacak, parti yöneticilerimiz kararı verecektir. Şahsıma yönelik bir teveccüh olursa bundan gurur duyarım. Biz İstanbul’da tabanda çok geniş bir koalisyon kuruyoruz. Daha önce AKP’ye, CHP’ye, HDP’ye, İyi Parti’ye, MHP’ye oy vermiş seçmenler bu seçimde İstanbulluluk kimlikleri ile oy kullanacak. İstanbullular daha iyi hizmet istiyor, temel sorunlarının artık çözülmesini istiyor. İstanbullular ayrımcılık istemiyor, herkese hizmet eden bir belediye istiyor. İstanbullular Kağıthane’de insanların barakalarda, Fikirtepe’de çadırlarda yaşamasından rahatsız. İstanbullular şehrin göğsüne vurulmuş beton hançerlerin gölgesi altında değil huzur ve güven içerisinde yaşamak istiyor. Bunu başaracağız.

HDP’nin çok önemli bir oy oranı var. Tabiri caizse İstanbul’da kilit parti HDP durumunda. Siz HDP’lilerin oylarını alabilir misiniz?



Bakın ben HDP seçmenine yabancı bir isim değilim. Onlar da beni çok iyi bilirler. Biz aynı sokaklarda yürüdük, aynı mahallelerde büyüdük. Ben her makama dokuna dokuna, çalışarak, emek vererek, mücadele ederek geldim. Geldiğim her makamda da nereden nereye geldiğimi hatırlayarak çalıştım. Garibanların, yoksulların, kimsesizlerin yanında oldum. Bizim kitabımızda kimseyi Türk, Kürt, Boşnak, Çerkez diye ayırmak yazmaz. Bu ülkenin bütün insanları birdir, hepsi çok daha iyi bir Türkiye’de özgür ve mutlu bir şekilde yaşamayı hak ediyor. İstanbullular olarak bizim hepimizin derdi ortak. İşsizlik hepimizi vuruyor, yoksulluk hepimizi vuruyor, geçim sıkıntısı hepimizin canını yakıyor. Ulaşımda, altyapıda bir sorun olduğunda bunun bedelini hep birlikte ödüyoruz. Tünelleri suların bastığı, derelerin taştığı, ormanların yok olduğu, denizin zehirlendiği bir İstanbul’da yaşamanın tüm derdini birlikte çekiyoruz. Bu böyle olmak zorunda değil. Biz HDP’nin bugün güçlü olduğu mahallelerin geçmişte birinci partisiydik. Sosyal demokrat gelenek uzun yıllar boyunca bugünkü HDP seçmenlerinin oyunu aldı, almayı başardı. Bakın benim İstanbul il başkanlığımın yarısı bu mahallelerde geçti. Biz buralardan oy aldık, yine alacağız. Ayrıca iki yılı aşkın süredir özel olarak HDP’nin yüksek oranda oy aldığı mahallelerde çalışıyorum. Bazen bir yere gidiyoruz “Vallahi başkan” diyorlar “Anamı babamı senin kadar görmüyorum.” Çünkü onların derdi var. Onların sorunu var. Bu sorunları çözeceğiz. Bugün İstanbul’un bütün kaynakları, bütün zenginliği bir avuç adama akıyor. Sadece 76 projede yaptıkları vurgun 240 milyar lira. 5 adam para kazanacak diye 18 milyon İstanbullu çile çekiyor. Biz bunu değiştireceğiz. Biz bu kaynakları İstanbullular için kullanacağız. Hep birlikte kazanacağız.

İstanbul’da eğilim yoklaması tartışmaları yapılıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Genel merkezimiz ve İstanbul İl Başkanlığımız gereken kararı değerlendirip verecekler. Ancak bir şey söylemek istiyorum bakın ben partimin her kademesinde görev aldım. 17 yaşında bu kapıdan girdim nerede bana bir görev verildiyse onu yaptım. Partimin bayrağını da astım, bu büyük dava uğruna gecemi gündüzüme de kattım. Benim evim Cumhuriyet Halk Partisi ailem Cumhuriyet Halk Partililerdir. Yaptığım en önemli görevlerden biri de CHP İstanbul İl Başkanlığı’dır. Örgütümüzle birlikte çok büyük bir başarıya imza attık. İstanbul’da gitmediğimiz sokak, çalmadığımız kapı bırakmadık. Örgütümüz ne düşünüyor çok iyi biliyorum. Ön seçim, aday yoklaması, eğilim yoklaması hangi yöntem varsa ben hepsine hazırım. Benim hedefim parti içinde kendimi ispat etmek değil, benim hedefim İstanbul’u kazanmak. Bugün İstanbul işgal altında olan bir şehirdir. Bugün İstanbul’u adını kimsenin bilmediği atanmış bir belediye başkanı yönetmiyor. Bugün İstanbul’u AKP de yönetmiyor. TOKİ raporu bile böyle söylüyor. Bir grup rantiyeci, yağmacı İstanbul’u teslim almış durumda. İmar planları onlar için çıkıyor. Her tür düzenleme onlar için yapılıyor. 18 milyon İstanbullu bir kenarda bekliyor, İstanbul’un her şeyi bu adamlara akıyor. Biz İstanbul’u yeniden özgürlüğüne kavuşturacağız. O yüzden diyoruz ki: “Biz kazanacağız, İstanbul kazanacak!”

Kulislerde AK Parti adayı olarak Binali Yıldırım’ın adı geçiyor. Bu isim sizi zorlar mı?

Sayın Binali Yıldırım beni çok iyi bilir. Kendisi daha önce İzmir’de bir yolculuğa çıktı. Neticede ortada. İstanbul’da da bu netice değişmeyecek. Çok açık söylüyorum kazanacağız. Sayın Binali Yıldırım da Meclis çalışmalarına inşallah devam edecek.

İstanbul da 2 milyon yoksul olduğu söyleniyor bununla ilgili projenız var mı?

İstanbul’da resmi rakamlara göre yaklaşık 2 milyon 700 bin yoksul var. Tüm Türkiye’de maddi yoksunluk oranı yüzde 30. Yani bu oranı esas alırsak İstanbul’da 6 milyon kişi maddi yoksunluk çekiyor. Bunlar korkunç oranlar. Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Toprağımız bereketli, insanlarımız çalışkan, turizm desen dünyanın en tarihi üç şehrinden birindeyiz. Dünyanın göz bebeği böyle bir şehirde bir tane yoksul olması bile yönetimin ayıbıdır. Biz İstanbul’da bütüncül bir kalkınma hamlesi başlatacağız. Bugün Londra turizmden yılda 96 milyar lira gelir elde ediyor. Biz bunun yarısını elde edemiyoruz. Londra kadar kazansak kişi başına sadece turizm geliri 5340 liraya çıkıyor. Bu bereketi niye kaçırıyoruz? Çünkü İstanbul yaşanabilir şehirler sıralamasında 60 şehir arasında 40’ıncı sırada. Sağlıklı şehirlerde sondan ikinciyiz. Kadınlar için en tehlikeli 10 şehirden bir tanesi İstanbul. Bu utanç bugünkü yönetime yeter. Değiştireceğiz. İstanbul yeniden yatırım yapılabilir bir şehir olacak. Bugün Kapalıçarşı esnafı dükkan kapatıp Karadağ’a kaçıyor. İstanbul’da üretim durmuş çarklar dönmüyor. İstihdam yaratmanın temel unsuru huzur ve güvendir. Biz İstanbul’u yönetmeye başladığımız bu şehre huzur gelecek, güven gelecek, bereket gelecek. Çarklar dönecek, İstanbul şahlanacak.

İktidarın çok büyük imkanları var. Çok fazla paraları ve finansman kaynağı bulunuyor. Siz nasıl finansınızı nasıl karşılayacaksınız?

Taraflar belli. Onlar bu zamana kadar İstanbulluları değil beton lobisini beslediler. Beton lobisi de şimdi onlara destek olacak. Biz de halkımızla bu yolda yürüyeceğiz. Onlar beton lobisi için çalışacaklar, biz de halk için çalışacağız. Onlar bir avuç adam kazansın diye haykıracaklar, biz de İstanbul kazansın diye haykıracağız. Ben 18 milyon İstanbulluya güveniyorum. Bizim para, pul sorunumuz yok. Bizi destekleyen gönüller var. Bu bir ayağa kalkış hikayesidir. İstanbul ayağa kalkacak emin olun karşısında hiçbir şey duramayacak.

AK Parti tarafından yaptırılan araştırmalarda da sizin bazı ilçelerde çok önde çıktığınız görülüyor. Bunun nedeni nedir?

Çünkü biz İstanbul’da, İstanbullularla birlikte yaşıyoruz. Her mahalleye, her sokağa girdik. Her ilçede ayak basmadık yer bırakmadık. Kasımpaşa’nın kahvehanelerinden, Bağcıların kuytu sokaklarına, Sultangazi’de kimsesizlerin yanında biz varız. Esenyurt’ta 30 bin kent mağdurunun yanında mücadele ettik, etmeye devam ediyoruz. Üsküdar’da Kirazlıtepe’de sabaha karşı Camiler yıkılırken, Üsküdarlıların elini biz tuttuk. Başakşehir’de afetzedelerin konutlarına birileri göz koyduğunda yanlarında durduk. Bir fabrika yansa itfaiyeci yanında bizi görüyor. Bizim gündüzümüz gecemiz İstanbul için geçiyor. Halkımız da bunu görüyor, bir teveccüh gösteriyor. Bu teveccühe layık olmaya çalışıyorum.

Son olarak sizin mega projeniz nedir?

İstanbullulara çok önemli bir sürprizimiz, çok büyük bir hediyemiz var. Bunu da yakın zamanda inşallah açıklayacağız. Her şeyi yerinde, zamanında söylemek önemli. Şimdilik bizde kalsın.