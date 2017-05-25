CHP'li Özer MHP'yi fena bombaladı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, halk oylaması sonuçlarını protesto sırasında tutuklanarak Aliağa Şakran ve Menemen cezaevlerinde tutuklu bulunanların aileleri ve arkadaşlarıyla TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, mahkemeye gerek olmadan, önce iddiada bulunduğunu, hüküm verdiğini savunarak, sadece ekmeklerini, işlerini geri isteyen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için "terörist" dediğini ifade etti.

Bakan Soylu'nun, "Bunlar evlerinde yemek yiyorlar, açlık grevi yapmıyorlar. Şimdi hapishanede olacaklar. Açlık grevini şimdi göreceğiz." dediğini anlattı.

"Baraj 2,5 olsa MHP'yi kurtarmayacak"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bugünkü açıklamalarına ilişkin bir soruya Özel, şöyle karşılık verdi:

"FETÖ'nün siyasi ayağı var mı? Var, doğru. Ama Sayın Bahçeli, sen de FETÖ'nün siyasi ayağının yedek lastiği, koltuk değneğisin be kardeşim. Ne zaman sıkışsalar, tökezleseler koluna giriyorsun. Şimdi bize gelip de kendince kahramanlıklar yapma. Sayın Bahçeli, reis anayasayı değiştirsin, bayrak kırmızısından turkuaz mavisine boyasın, sıra FETÖ'nün siyasi ayağına gelecek, en az 45 ama 80 olduğu bilinen 'ByLock'cuyu temizleyecek, 40 AKP'li eksik olunca, 40 MHP'liye ihtiyaç olacak, koalisyon kurulacak, bakanlık koltuklarına oturulacak. Camiaya dönülüp, 'Partiyi iktidara taşıdık' denilecek. Partiyi iktidara taşımak tutarlı olmak, çalışmakla olur, at pazarlığı yapmakla, Anayasa'ya karşı Türkiye Cumhuriyeti'ni cumhuriyet yapan değerlere karşı gizli iş birlikleriyle olmaz. Arap hurmadan indi mafiş. Belki Bahçeli bu lafı bilmez ama AK Parti'nin siyasi geleneği bunun üzerine oturuyor. Artık 16 Nisan Pazar'a kadar süren dostluğun, mezara kadar sürmediği anlaşılmıştır. Sen kendi derdine yan. Ama ülkeyi de yangın yerine çevirdin, bunun hesabını önümüzdeki günlerde verirsin. Yola 7 Haziran'da 80 yolcuyla çıkmış otobüsün dikkatsiz, özensiz sürücüsü 1 Kasım'da otobüsü ortadan ikiye böldü, 40 yolcuyu telef etti. Şimdi bir 20'si daha gitti. MHP baraj sorunu yaşamasın diye zamanında baraj 7 mi olsun deniliyordu. Herhalde 2,5 olsa MHP'yi kurtarmayacak."