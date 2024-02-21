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CHP'li Özgür Karabat: ''AKP'nin gizli ajandası devrede''

CHP'li Özgür Karabat: ''AKP'nin gizli ajandası devrede''
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, AK Parti’nin ekonomide manipüle edilmiş TÜİK verilerini referans aldığını belirterek; “sürekli dış tehdit algısı ile daha sağcı ve baskıcı bir yönetimin zemini hazırlanıyor.” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti’nin enflasyon politikalarını eleştirerek; “2024’ün ikinci yarısından itibaren baz etkisiyle enflasyon artış hızının yavaşlaması bekleniyor. Yılmaz ve Şimşek bunu başarı olarak aktarıyorlar.” dedi.

 “KİMSE TÜİK’İ DİKKATE ALMIYOR!”

Yurttaşlarımızın kendilerini enflasyona ve pahalılaşan ürünlere karşı korumaya alıyorlar, diyen Karabat; “Kimsenin TÜİK’i veya TCMB’yi umursadığı yok.” İfadelerini kullandı.

Açıklamasının devamında bu ekonomi politikalarıyla enflasyonun tek haneye inmesinin mümkün olmadığını söyleyen Karabat; ekonomik istatistikleri manipüle eden Yunanistan ve Arjantin örneklerini vererek; “İstatistikleri manipüle ederek çok derin ekonomik krize girdiler. Arjantin halen yüksek faiz ve yüksek enflasyon sarmalından çıkabilmiş değil. Şimşek ise sadece parasal sıkılaşma ile hedefe ulaşacağını sanıyor.” dedi.

 “EKONOMİK KRİZ, SAĞI GÜÇLENDİRİYOR”

Ekonomik ve siyasi krizlerin aşılamadığı toplumların otoriter yönetimlere mahkum olduğunu hatırlatan Karabat, Türkiye’de de benze bir oyunun sahneye konulduğunu savundu.

 “Kronik hale gelmiş enflasyon, umutsuz bir halk, sürekli dış tehdit algısı ile daha sağcı ve baskıcı bir yönetimin zemini hazırlanıyor. Anayasa’nın rafa kaldırıldığını, hukukun uygulanmadığını ve Saray’ın emrindeki yargıçlar ile muhalefete baskı kurulduğunu artık herkes kabul etmiş durumda.” diyen Karabat; “AKP, ekonomiyi toparlayamayacağını çok iyi biliyor. Erdoğan hayalindeki gibi Türkiye’yi Putin, Sisi ve Aliyev gibi yönetmek için düğmeye basacak. Bu nedenle yerel seçimlerden sonra Anayasa ve kurumlar arası krizi tırmandıracak.” dedi.

Etiketler özgür karabat ak parti CHP
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