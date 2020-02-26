CHP'li Özgür Özel: ''Öcalan seçim Yıldırım'ın kampanyasına katkı sağladı''

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 23 Haziran seçimlerinde İmralı'dan ulaştırılan mektubu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: "Devletin ajansına seçime 2 gün kala Abdullah Öcalan’dan mesaj okuttular. ‘İstanbul seçimlerinde oy kullanılmasın, farklı tarafta olsun..’ Doğrudan Binali Yıldırım’a destek. Apo’nun bir ortağı varsa senin zorunla Binali Yıldırım’ı ortak ettiniz siz. Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına katkı sağladı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP için 'Apo’nun ortaklarıyla ortakları var. AP’de de beraber oturdular' sözlerine yanıt veren Özel, "Akıl alır gibi değil. Sürekli Cumhuriyet Halk Partisi’n, Millet İttifakı’nı suçlayan, terörize eden, terör örgütleriyle birlikte isimlerini anan birisi. Kamuoyunda bilinen son ortaklık ne? Son ortaklık, 23 Haziran seçim ortaklığı. 860 bin farka gidiyor ya fark. Bunlar 13 bin 300 farkı yediremediler, sindiremediler, seçimi kabul etmediler, İstanbul’un iradesini YSK’ya bozdurdular. İstanbullu dedi ki ‘olmaz, hak geçti’. Ekrem İmamoğlu’na neredeyse 1 milyona yakın daha oy verdi. Gördüler bunu anketlerde, ne yaptılar? İmralı’ya birini yolladılar. O giden kişi ne aileden, ne avukat, ne bilmem ne…Ve Abdullah Öcalan’dan mektup aldılar. Devletin ajansına seçime 2 gün kala Abdullah Öcalan’dan mesaj okuttular. ‘İstanbul seçimlerinde oy kullanılmasın, farklı tarafta olsun..’ Doğrudan Binali Yıldırım’a destek. Apo’nun bir ortağı varsa senin zorunla Binali Yıldırım’ı ortak ettiniz siz. Binali Yıldırım’ın seçim kampanyasına katkı sağladı. Bu da daha sonra İstanbullulardan ciddi tepki gördü. Daha önce İmralı’da masalar kurup, İmralı’da Abdullah Öcalan’ın bulunduğu toplantılar…MİT’in bu toplantıları dökümante etmesi…Ta İmralı’dan Kandil’e bu devletten maaş alan kişilerin mektup taşıması…Sen bunları hatırlamıyor musun da, bunları unuttuğumuzu, unutturacağımızı mı sanıyorsun da böyle basit şeylere gidiyorsun" diye konuştu.