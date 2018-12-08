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  4. 08 Aralık 2018 17:50

CHP'li Yarkadaş: ''Halkımız %50 yoksullaştı''

El Cezire tarafından belgesel haline getirilen Türkiye'deki ekonomik gelişmeler için görüşlerini açıklayan CHP'li Barış Yarkadaş "Halkımız yüzde elli yoksullaştı" dedi.

CHP'li Yarkadaş: ''Halkımız %50 yoksullaştı''
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Türkiye'nin içine düştüğü ekonomik kriz, El Cezire tarafından belgesel haline getirildi. Davut Hassan'ın hazırladığı 24 dakikalık belgeselde CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş'ın konuya ilişkin görüşlerine başvuruldu. 

İstanbul'da yapılan çekimlerde ekonomik krizi tüm boyutlarıyla değerlendiren Yarkadaş, "AKP'nin yarattığı kriz, halkımızı yüzde daha yoksullaştırdı" dedi. CHP'li Yarkadaş, Ekonomik kriz, ekonomik çöküşe dönüştü" ifadesini de kullandı.

Yarkadaş, El Cezire'ye özetle şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi kendi başarısızlığını örtmek için dış güçlerin AKP'ye saldırdığını ve bu yüzden ekonomik kriz çıktığını söylüyor. Oysa ki;  bunun gerçekçi hiçbir yanı yok. Hayali bir düşman yaratarak, ekonomik krizdeki başarısızlıkların üstünü örtmeye ve sorumluluktan  kurtulmaya çalışıyorlar. Şunu söyleyelim: Ağustos ayından bu yana Türk halkı en az yüzde elli oranında daha fakirleşti. Şu an halk geçen yıla göre daha fakir, daha az kazanıyor ve yaşamını sürdürmekte daha çok zorlanıyor."

Yarkadaş, Türkiye'nin hukuk devleti niteliğini kaybetmesinin de ekonomik çöküşün hızlanmasında önemli bir etken olduğunu söyledi.
 

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