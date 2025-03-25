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CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki

CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in boykot çağrısına ilişkin, ''Özgür Özel’in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir'' dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Saraçhane'de yaptığı konuşmada çok sayıda firma için boykot çağrısı yaptı. Özel'in açıkladığı boykot listesinde, Espressolab, D&R, İdefix, Kilim Mobilya, İhlas ev aletleri, Milli Piyango, Misli.com, iddaa.com, ETS, Milangaz, Likidgaz, Türk Petrol ve Demirören AVM yer aldı. 

AK PARTİ'DEN BOYKOT TEPKİSİ

Özel'in boykot çağrısına AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''Özgür Özel bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek, siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaşmıştır. CHP’nin kendi iç gündemi olan konularla ilgili Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti’mize ve Cumhur İttifakımıza saldırması hedef saptırmaktan başka bir şey değildir.'' dedi.

Çelik'in sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir saldırgan gibi konuşmaya devam ederek, siyasetçi gibi konuşmaktan tamamen uzaklaşmıştır.

Her konuşmasında Cumhurbaşkanımızı, partimizi ve ittifakımızı, medya kuruluşlarını, şirketleri hedef alan bu saldırgan dil sadece kendisine zarar verecektir. Bütün vatandaşlarımız bu yıkıcı ve zorba zihniyeti tam olarak görmüştür.

Özgür Özel milli şirketleri boykot etme çağrısı yaparak, sadece kendisinin CHP Genel Başkanlığına liyakatini boykot etmiştir. Özgür Özel’in medya kuruluşlarını ve şirketleri açıkça bu şekilde tehdit etmesi, siyasal zorbalıktan başka bir şey değildir. Siyasi cümle kurma kabiliyeti olmayanların tehdit dilinden başka bir yeteneği olmadığı görülmüştür. Özgür Özel’in kendini ispat çabası içinde kullandığı bu dil siyaset rotasından tamamen çıkmıştır.

CHP’nin kendi iç gündemi olan konularla ilgili Cumhurbaşkanımıza, Ak Parti’mize ve Cumhur İttifakımıza saldırması hedef saptırmaktan başka birşey değildir.

İşin siyasi açıdan esası şudur:
1.Bazı CHP’liler bazı CHP’li belediyelerin yolsuzluk yaptığını söyleyerek aylardır gündemdeki iddiaları dile getirdi.
2.Bazı CHP’liler, geçmiş kurultayda hile yapıldığını öne sürerek CHP Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için mahkemeye başvurdu.

CHP yönetimi konuyu saptırmamalı, iddia sahibi CHP’lilere cevap yetiştirmelidir.

CHP yöneticilerinin, CHP gibi köklü bir partiyi saldırgan ve zorba bir zihniyetin merkezi haline getirmesi vahimdir.

Rakiplerimizin sağduyulu olmasını ve gerçek siyasetle karşımıza çıkmasını isteriz. Karşımıza zorbalık ve saldırganlık dolu sahte siyasetle çıkanlara ise gerekli cevabı ve hakettiklerini layıkıyla veririz.

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Etiketler ak parti Ömer Çelik özgür özel boykot
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