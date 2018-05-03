CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sızdı: Muharrem İnce

Türkiye 24 Haziran erken seçimleri için geri sayımdayken herkes CHP'nin yarın resmen duyuracağı Cumhurbaşkanı adayını açıklamasını bekliyordu.

Kulislerde Uğur Dündar'dan Abdullah Gül'e, Abdüllatif Şener'den Ali Babacan'a, Uğur Dündar'dan İlhan Kesici'ye kadar bir çok isim CHP'nin muhtemel Cumhurbaşkanı adayı olarak konuşuluyordu.

Ancak CHP'nin adayı bu isimlerden hiçbiri olmadı. Bu isimler yerine CHP içerisinde adı sık sık telafuz edilen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayda CHP Genel Başkan Adayı olarak rakip olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı oldu.

Her ne kadar CHP'den hala resmi bir açıklama gelmese de sosyal medyada bir anda yayılan bir fotoğraf Muharrem İnce'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu doğruladı.

Afişte CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin fotoğrafının üzerinde “Türkiye’ye güvence Muharrem İnce” sloganının yazdığı görüldü.

İşte o fotoğraf:

MUHARREM İNCE: "HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce bugün bu afiş ortaya çıkmadan önce CHP'nin grup toplantısına katılmıştı. Grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, adaylığı konusunda net bir açıklama yapmazken, "Yarın saat 10.00'da genel başkanımız açıklama yapacak, bekleyin, acele etmeyin. Her şey çok güzel olacak." demekle yetinmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için "diktatör" diyen İnce yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olacaklara CHP'lilerin yardımcı olmasını istedi ve "Yardımcı olsunlar ki bu diktatöre göstersinler. İmza konusunda arkadaşlarımıza örgütümüzün yardımcı olacağına inanıyorum. CHP'lilerin ittifak içerisinde aday olmak isteyen cumhurbaşkanı adaylarına imza vererek yardımcı olmasını istiyorum." diye konuştu.

İlhan Kesici CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı

MUHARREM İNCE KİMDİR ?

Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964’de Zekiye – Şerif İnce çiftinin çocukları olarak Yalova’nın Elmalık köyünde dünyaya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne, Cumhuriyet Halkp Partisi‘nden 22. dönemde Yalova milletvekili olarak seçilmiş ve içinde bulunduğumuz 23. dönemde de milletvekililiği görevine devam etmektedir.

İlk ve orta öğrenimini Yalova’da bitiren İnce, lisans eğitimini Bursa – Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünde tamamladı. Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı. Bir süre Yalovaspor‘un basın sözcüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği il başkanlığı görevinde de bulundu.

2002 genel seçimlerinde CHP Yalova milletvekili olarak TBMM‘ne girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. TBMM’de 25 Aralık 2009 tarihinde yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümetinin çalışmalarını 10 dakikada özetlediği konuşma internette paylaşılma rekorları kırdı, bir çok gazete ve derginin internet sitesinde yüzbini aşkın yorum aldı. 13 Haz 2011 tarihinde yapılan Türkiye milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP milletvekili seçildi. bu 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Türk Grubu Üyesi oldu.

Ülkü İnce ile evli ve Salih Arda İnce adında bir oğlu olan Muharrem İnce, hâlen TBMM’deki milletvekilliği görevine devam etmekte aynı zamanda da CHP Grup Başkan vekilliği görevini yürütmektedir. 2012 yılında “Buyurun Sayın İnce” adlı bir kitap yazmıştır.

