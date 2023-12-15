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CHP'nin İstanbul'un ilçeleri için adayları belli oldu

CHP'nin İstanbul'un ilçeleri için adayları belli oldu
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CHP‘nin İstanbul’un ilçelerinde çıkaracağı adaylar da belli olmaya başladı. İşte CHP kulislerinden sızan İstanbul'un ilçeleri adayları...

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul’un ilçelerinde hangi adayları çıkaracağı belli olmaya başladı. İstanbul’da kazanmaya yakın ilçelerde aday profillerinde anket araştırmaları belirleyici olacak. Bu konuda dört şirketin yaptığı çalışmalar Aralık ayının sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

İşte CHP'nin muhtemel İstanbul'un ilçeleri adayları

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Kulislerde konuşulan listeye göre Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerindeki isimler aynı kalacağı kaydedildi.

Kulis bilgisine göre CHP’nin İstanbul ilçelerinde çıkaracağı adaylar şu şekilde:

Ataşehir: Onursal Adıgüzel
Bakırköy: Ertan Yıldız
Beşiktaş: Rıza Akpolat
Beylikdüzü: Murat Çalık
Beyoğlu: İnan Güney
Büyükçekmece: Hasan Akgün
Çatalca: Erhan Güzel
Esenyurt: Ali Gökmen
Eyüpsultan: Bülent Özmen
Fatih: Mahir Polat
Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
Güngören: Temel Akkoç
Küçükçekmece: Kemal Çebi
Maltepe: Deniz Erzincan
Silivri: Doruk Bulut
Sultanbeyli: Ayhan Koç
Şişli: Emrah Şahan
Üsküdar: Sinem Dedetaş

CHP'nin 4'ü büyükşehir, 227 adayı açıklandıCHP'nin 4'ü büyükşehir, 227 adayı açıklandıPolitika

 

Cumhuriyet

Etiketler chp adaylar istanbul'un ilçeleri ilçeler aday adayları yerel seçim adayları
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