CHP'nin İstanbul'un ilçeleri için adayları belli oldu

CHP‘nin İstanbul’un ilçelerinde çıkaracağı adaylar da belli olmaya başladı. İşte CHP kulislerinden sızan İstanbul'un ilçeleri adayları...

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul’un ilçelerinde hangi adayları çıkaracağı belli olmaya başladı. İstanbul’da kazanmaya yakın ilçelerde aday profillerinde anket araştırmaları belirleyici olacak. Bu konuda dört şirketin yaptığı çalışmalar Aralık ayının sonuna kadar devam edeceği kaydedildi.

İşte CHP'nin muhtemel İstanbul'un ilçeleri adayları

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Kulislerde konuşulan listeye göre Beşiktaş, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece ilçelerindeki isimler aynı kalacağı kaydedildi.

Kulis bilgisine göre CHP’nin İstanbul ilçelerinde çıkaracağı adaylar şu şekilde:

Ataşehir: Onursal Adıgüzel

Bakırköy: Ertan Yıldız

Beşiktaş: Rıza Akpolat

Beylikdüzü: Murat Çalık

Beyoğlu: İnan Güney

Büyükçekmece: Hasan Akgün

Çatalca: Erhan Güzel

Esenyurt: Ali Gökmen

Eyüpsultan: Bülent Özmen

Fatih: Mahir Polat

Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe

Güngören: Temel Akkoç

Küçükçekmece: Kemal Çebi

Maltepe: Deniz Erzincan

Silivri: Doruk Bulut

Sultanbeyli: Ayhan Koç

Şişli: Emrah Şahan

Üsküdar: Sinem Dedetaş

Cumhuriyet