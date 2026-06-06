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CHP'nin Salı günü yapılacak Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkacak isim belli oldu!

CHP'nin Salı günü yapılacak Grup Toplantısı'nda kürsüye çıkacak isim belli oldu!
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CHP Genel Merkezi, 'mutlak butlan' kararıyla partinin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran Salı günü TBMM grup toplantısında konuşacağını duyurdu. Geçen hafta Özgür Özel'in hitap ettiği kürsüde bu hafta Kılıçdaroğlu yer alacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, yargının verdiği 'mutlak butlan' (kesin hükümsüzlük) kararının ardından partinin genel başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 9 Haziran Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenecek grup toplantısında konuşacağını resmi bir görselle kamuoyuna duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun, polis müdahalesiyle boşaltılan genel merkez binasına girişinin ardından şimdi de Meclis kürsüsüne dönecek olması, Ankara siyasetinde haftanın en önemli gündem maddesi haline geldi.

CHP Genel Merkezi, 'mutlak butlan' kararıyla partinin başına dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran Salı günü TBMM grup toplantısında konuşacağını duyurdu. Geçen hafta Özgür Özel'in hitap ettiği kürsüde bu hafta Kılıçdaroğlu yer alacak.

Gözler Salı Gününde: "Elbette" Diyerek Sinyali Vermişti

Geçtiğimiz hafta düzenlenen CHP grup toplantısında, partinin seçilmiş genel başkanı olan Özgür Özel 'grup başkanı' sıfatıyla kürsüye çıkarak partililere hitap etmişti. Parti içindeki bu ikili yapının Meclis yansımaları merak edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden beklenen hamle geldi.

Dün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı için konutundan ayrıldığı sırada gazetecilerin "CHP Grup Toplantısı'nda sizi görecek miyiz?" sorusuyla karşılaşan Kılıçdaroğlu, "Elbette" yanıtını vererek Meclis'e dönüş sinyalini ilk elden vermişti. Sürece ilişkin resmi doğrulama ise Kılıçdaroğlu yönetiminin Sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi. Sarı, "Grup toplantımıza Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan sıfatıyla katılacak. Dolayısıyla salı günü bu toplantıyı yapacağız" ifadelerini kullandı.

Numan Kurtulmuş Tartışmalara Son Noktayı Koydu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla dönmesinin ardından Meclis'teki grup toplantısında konuşup konuşamayacağına dair yürütülen hukuki tartışmalara ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş son noktayı koydu. Gündemdeki iddiaları değerlendiren Kurtulmuş, mevzuatın son derece açık olduğunu belirterek, "CHP'nin Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek hiçbir yasal madde yok" açıklamasıyla Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkmasının önünde hukuki bir engel bulunmadığını tescilledi.

Şimdi tüm Türkiye ve siyaset kulisleri, 9 Haziran Salı günü TBMM'de gerçekleşecek bu tarihi grup toplantısına ve Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajlara kilitlenmiş durumda.

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Etiketler kemal kılıçdaroğlu CHP grup toplantısı özgür özel numan kurtulmuş mutlak butlan mutlak butlan kararı siyaset TBMM
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