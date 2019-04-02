CHP'nin seçim merkezinde 1 Nisan gecesi neler yaşandı ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’daki seçim sonuçlarını tek tek hesaplayarak takip ettiği belirtilirken, “Türkiye’yi kazandığımız kentlerden başlayarak yeniden inşa edeceğiz. Türkiye’yi ayağa kaldıracağız. Çok çalışacağız” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun sabaha kadar Ekrem İmamoğlu ile sürekli iletişim halinde olduğu da ifade edildi.

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin tarihi bir başarı elde ettiği seçimleri saat 23.30’a kadar eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte evinden takip etti. Daha sonra genel merkezdeki makamına geçen Kılıçdaroğlu, burada kurmaylarıyla yaptığı kısa bir değerlendirmenin ardından kameraların karşısına geçti. Kılıçardaroğlu’nun açıklama yapmadan önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir görüşme yaparak seçim sonuçlarını değerlendirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarını makamında CHP Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan, Onursal Adıgüzel, Yıldırım Kaya, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Bülent Kuşoğlu’nun yanı sıra Ankara milletvekilleri Haluk Koç ve Ali Haydar Hakverdi ile birlikte takip etti.

Kılıçdaroğlu’nun özellikle İstanbul seçimlerini yakından takip ettiği ve Ekrem İmamoğlu ile sabahın ilk saatlerine kadar doğrudan iletişim halinde olduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun talimatı üzerine İmamoğlu’nun sık sık kameraların karşısına geçerek seçmenleri bilgilendirdiği kaydedildi. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu’nun 20’nin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun veri akışının kesilmesi üzerine bütün Parti Meclisi (PM) üyelerini, MYK üyelerinin büyük bir bölümünü ve seçim bölgesinde çalışmaları tamamlayan bütün milletvekillerini İstanbul’da görevlendirdiği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun “Gerekirse arkadaşlarımız hiç uyumayacak. Nöbet tutulacak. Tek bir oya bile sahip çıkacağız” dediği öğrenildi.

Genel merkezin dördüncü katında kurulan seçim takip merkezine gelerek görevlilerle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu’nun İstanbul seçim sonuçlarını makamında saat 05.30’a kadar bire bir takip ettiği ve gelen birleştirme tutanak sonuçlarını tek tek hesapladığı ifade edildi.

Kılıçdaroğlu’nun partisinin seçim başarısını sakin bir şekilde karşıladığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına, “Türkiye’yi kazandığımız kentlerden başlayarak yeniden inşa edeceğiz. Türkiye’yi ayağa kaldıracağız. Çok çalışacağız” değerlendirmesini yaptığı belirtildi. AK Parti’nin itirazlarını da değerlendiren CHP kurmayları, sürecin 10 Nisan’a kadar sürebileceği belirtilerek bütün CHP’li yönetici, milletvekili ve PM üyelerinin teyakkuz halinde olacağı ifade edildi.





