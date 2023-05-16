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Cumhur İttifakı liderlerinden seçim zirvesi

Cumhur İttifakı liderlerinden seçim zirvesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın 5 lideriyle seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere saat 16.00'da bir araya gelecek.

14 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın 5 lideri ile bir araya gelecek.

Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi ise saat 16.00 civarı planlanıyor.

Görüşmede, 28 Mayıs sürecine doğru giderken atılacak adımlar yapılacak çalışmalar ve 14 Mayıs seçimlerinin değerlendirmesi yapılması bekleniyor. Görüşme sonra ise açıklama yapılması beklenmiyor.

Etiketler recep tayyip erdoğan mhp devlet bahçeli seçim
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