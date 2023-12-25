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Cumhur İttifakı'nda ayrı ayrı aday çıkarılacak iller için karar verildi

Cumhur İttifakı'nda ayrı ayrı aday çıkarılacak iller için karar verildi
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Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliğinde 30 büyükşehir, 29 ilde iş birliği tamamlandı. Kulislerde konuşulanlara göre ayrı ayrı seçime girilecek olan iller belli oldu.

Yerel seçimlere yönelik AK Parti ve MHP heyetlerinin çalışması tamamlanmak üzere. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin 22'sinde her iki partinin ayrı ayrı kendi adaylarıyla seçime katılacağını belirtmiş; geriye kalan 29 il merkezinde iş birliği yapılmasının kararlaştırıldığını söylemişti.

İddialara göre, bazı illerde Kırıkkale, Kastamonu, Çankırı’da partilerin ayrı ayrı belediye başkan adaylarını çıkaracağı öğrenilirken, Sinop, Yozgat ve Çorum AK Parti desteklenmesi beklenirken, Osmaniye, Erzincan, Bartın ise MHP’nin destekleneceği belirtildi.

Öte yandan, Bilecik’in Söğüt ilçesinde MHP’nin adayı, Bitlis’in Ahlat ilçesinde ise AK Parti adayı desteklenecek.

Etiketler Cumhur İttifakı iller mhp ak parti
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