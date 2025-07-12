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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'a destek veren eski vekilden geri adım

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'a destek veren eski vekilden geri adım
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yönelik eleştirisi AK Parti içinde tartışma yarattı. Eski milletvekili Selim Gültekin, Saral’a tepki gösterirken, Saral'a destek veren eski vekil Mehmet Metiner ise paylaşımını sildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u hedef alan sosyal medya paylaşımı, AK Parti içinde tartışma yarattı. 

Saral, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ismini anmadan Bakan Ersoy’u eleştirdi. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, tartışmanın ilk yanıt AK Parti 27. Dönem Tokat Milletvekili Selim Gültekin’den geldi.

Gültekin, Saral’ın Bakan Ersoy’u kısa süre önce ziyaret ettiğini gösteren bir fotoğraf paylaşarak, “Yakın zamanda işiniz düştüğünde Bakan Bey’i makamında ziyaret eden de sizsiniz. Tweet atan yine siz. Bu tweeti kim yazdırdı size, hadi söyleyin” ifadeleriyle tepki gösterdi.

METİNER DESTEK PAYLAŞIMINI SİLDİ

Tartışmaya AKP eski milletvekili Mehmet Metiner de dahil oldu. Saral’a destek veren Metiner, “Benim yiğit kardeşim! İyi ki varsın” diyerek paylaşımda bulundu. Ancak Metiner, bu paylaşımını kısa süre sonra sildi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yönelik eleştirisi AK Parti içinde tartışma yarattı. Eski milletvekili Selim Gültekin, Saral’a tepki gösterirken, Saral'a destek veren eski vekil Mehmet Metiner ise paylaşımını sildi.

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Etiketler ak parti oktay saral kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy mehmet metiner
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