Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetine kapıyı açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı heyetinin randevu talebini kabul edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) vardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Erdoğan, "Kendi belediye başkanlarından ayar yiyen bir kişiyi niye muhatap alalım? Sayın Özel'in bu gidişle sıfırı tüketmesi, iflas bayrağını çekmesi, selefi Bay Kemal gibi siyasetten ibretlik şekilde alaşağı edilmesi yakındır." dedi.

Erdoğan, "Vatandaşın derdini şov aracı muhalefetin yaptığı gibi siyasi rant malzemesi haline getirmeyeceğiz. Biz reklam ve şov yapmanın değil gönüllere girmenin peşindeyiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Suriye'de ordu güçleri ile devrik Esad rejimi unsurları arasındaki çatışmalara da değinerek "Suriye'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor." dedi.

"İMRALI HEYETİ RANDEVU İSTERSE VERİRİM"

Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "İmralı heyeti randevu isterse veririm." dedi.

"BÖLGEDE ZORLU SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Gerek bölgemizde gerekse dünyanın farklı köşelerinde gerilimlerin, kardeş kavgalarının, savaşların yaşandığı zorlu bir süreçten geçiyoruz. Gazze'de çok uzun müzakereler neticesinde sağlanan ateşkes siyonist rejimin tüm ihlallerine rağmen devam ediyor.

Suriye'de mezhep temelli yeni bir fitne ateşi yakılmak isteniyor. Ülkemiz içinde ve dışında huzura, adalete katkı verebilmenin gayreti içerisindeyiz.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ: BİZ ŞOV YAPMANIN DEĞİL GÖNÜLLERE GİRMENİN PEŞİNDEYİZ

Başkaları gibi şov peşinde olmayacağız. 3 liralık hizmetin reklamına 5 lira harcamayacağız. Vatandaşın derdini şov aracı muhalefetin yaptığı gibi siyasi rant malzemesi haline getirmeyeceğiz. Biz reklam ve şov yapmanın değil gönüllere girmenin peşindeyiz.

"TÜRKİYE'Yİ, BÖLGESİNİN BARIŞ DİPLOMASİSİNİN MERKEZ ÜSLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRİYORUZ"

Türkiye'yi, bölgesinin istikrar kaynağı olmanın da ötesine geçirerek, barış diplomasisinin merkez üslerinden biri haline getiriyoruz.

"YILLARCA BİZİ KÜRT-TÜRK, ALEVİ-SÜNNİ DİYE AYIŞTIRANLAR SON GÜNLERDE BAŞKA SENARYOLAR PEŞİNDE KOŞUYOR"

Yıllarca bizi Kürt-Türk, Alevi-Sünni diye ayıştıranlar son günlerde başka senaryolar peşinde koşuyor. Suriye'deki eski rejim artıklarının terör eylemleri öne sürülerek, milletimizin kardeşliğine son derece sinsi, son derece kirli bir pusu kuruluyor. Çoğu yalan olan provokatif açıklamalarla Türkiye'de yeni bir sorun alanı oluşturulmak isteniyor. Milletimize bu kötülüğü ülkenin ana muhalefet partisi yürütüyor. CHP kendini hesaba çekmek yerine giderek pervasızlaşıyor.

"SAYIN ÖZEL MECLİS KÜRSÜSÜNDE DEDİKODU YAPMAYI SİYASET ZANNEDİYOR"

CHP Genel Başkanı Sayın Özel partisi içinde sıkıştıkça ne acıdır ki, dışarıda daha zehirli, daha sorumsuz, son derece çirkin bir dile sarılıyor. Grup kürsüsünden sarf ettiği sözler ertesi gün kendi belediye başkanı tarafından yalanlanan birisini muhatap almak bize zuldür. Sayın Özel Meclis kürsüsünde dedikodu yapmayı siyaset yapmak zannediyor.

"ÖZEL'İN, SELEFİ BAY KEMAL GİBİ SİYASETTEN İBRETLİK BİR ŞEKİLDE ALAŞAĞI EDİLMESİ YAKINDIR"

Tükürdüğünü yalamak zorunda kaldı. Parti değiştirmekten adı fırıldağa çıkmış bir kifayetsize rozet taktı. Böyle tutarsız birini biz nasıl ciddiye alalım? Kendi belediye başkanlarından ayar yiyen bir kişiyi niye muhatap alalım? Sayın Özel kendisine açılan krediyi har vurup harman savurmaktadır. Bu gidişle sıfırı tüketmesi, iflas bayrağını çekmesi, selefi Bay Kemal gibi siyasetten ibretlik şekilde alaşağı edilmesi yakındır. Çok ama boş konuşmasından memnunuz. Bizim üzüntümüz ana muhalefet partisi liderinin bu hallere düşmüş olmasıdır. Bizim üzüntümüz, Genel Başkan değişse de, CHP'nin faşist zihniyetinin olduğu yerde çakılı kalmasınadır.

"ÖZELLİKLE ALEVİ CANLARIMIZ HAKKINDA KULLANDIĞI ZEHİRLİ DİLİ TERK ETMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Sayın Özel'i ve CHP yönetimini bir kez daha sorumlu siyaset yapmaya davet ediyorum. Özellikle Alevi canlarımız hakkında kullandığı zehirli dili terk etmeye çağırıyorum. Kullanılan dil bu ülkeye geçmişte çok acı bedeller ödetmiş son derece sorumsuz tehlikeli bir dildir. CHP yönetimi Alevi vatandaşlarımızı kışkırtacağına önce çıksın onlara yaptıkları zulümden dolayı nedamat getirsin. CHP yönetimi artık Suriye'deki ateşi ülkemize taşıma siyasetinden tövbe etmelidir.

"KARDEŞLİĞİMİZE HALEL GETİREMEYECEKSİNİZ"

Terörsüz Türkiye hedefi ile yürüttüğümüz çalışmalarda istismara müsait yeni fay hatları oluşturmak, emperyalizme uşaklık etmektir. Bu mülevves senaryoyu Maraş'ta, Çorum'da, Sivas'ta, Gazi Mahallesi'nde gördük. Artık başaramayacaksınız. Kardeşliğimize halel getiremeyeceksiniz. Ülkemizin iç dinamiklerini kaşıyarak bu milleti tekrar kendi iç gündemine hapsedemeyeceksiniz.

"AİLE KURUMUMUZ ÇOK BOYUTLU BİR MUHASARA ALTINDADIR"

Neoliberal kültürün olumsuz etkilerine daha fazla maruz kalıyoruz. Küresel kültürün hedefe koyduğu kurumların en başında aile ve ailevi değerler geliyor. Aile ülkenin de milletin de çekirdeğidir, istikbalinin güvencesidir. Aile insanın ilkokuludur. Aile ülkeyi ayakta tutan en önemli sütundur. Aile hasar görürse sırasıyla birey toplum ülke ve insanlık bozulur. Aile kurumumuz bugün çok boyutlu bir muhasara altındadır. Millet olarak gereken tedbirleri almazsak yarınlarımız ciddi tehlike içindedir. Bu mesele tüm milletimizin meselesidir.

"BİZDEKİ MUHALEFET LGBT SAPKINLIĞININ SPONSORLUĞUNU YAPIYOR"

Bizdeki muhalefet LGBT sapkınlığının sponsorluğunu yapıyor. İnsan fıtratına aykırı cinsiyetsizleştirme akımlarına destek vererek aile kurumlarına ihanet ettiler. Amerika'da son gelişmelere baktığımız zaman sadece erkek ve kadından oluşuyor kim diyor bunu Trump."