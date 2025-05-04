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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İstanbul'da saldırıya uğrayan CHP lideri Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini duyurdu. 

Altun'un açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün İstanbul’da çirkin bir saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennilerini ifade etmiş, olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması için süreci yakından takip ettiğini belirtmişlerdir. Saldırıya dair tahkikat derhal başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs gözaltına alınmıştır. Sayın Özel’e yönelik bu saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Özgür Özel yumruklu saldırıya uğradıÖzgür Özel yumruklu saldırıya uğradıPolitika

 

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Etiketler recep tayyip erdoğan özgür özel telefon saldırı
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