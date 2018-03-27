Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rus lider Putin'le görüştü. Görüşmede 4 Nisan'da yapılacak zirve ele alındı. İki lider her alanda ilişkileri geliştirme kararlılığını teyit etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü.

İki liderin görüşmesinde 4 Nisan'da Ankara'da yapılacak olan üçlü liderler zirvesi ele alındı. Erdoğan ve Putin'in görüşmede her alanda ilişkileri geliştirme kararlılığını teyit ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Kemerovo'daki yangında yaşanan can kayıplarından dolayı taziyede bulundu.