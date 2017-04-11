O ülkede 2 Türk otelden kaçırıldı
O ülkede 2 Türk otelden kaçırıldı
İki büyük aşiret referandum kararını açıkladı
İki büyük aşiret referandum kararını açıkladı
Havalimanından dumanlar yükseliyor !
Havalimanından dumanlar yükseliyor !
İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşti
İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşti
Trump ile Kim arasındaki restleşme adım adım savaşa gidiyor
Trump ile Kim arasındaki restleşme adım adım savaşa gidiyor
Yazı özleyenlere güzel haber ! Sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak
Yazı özleyenlere güzel haber ! Sıcaklıklar 20 dereceyi aşacak
''Kılıçdaroğlu kaçtı'' tartışmasına aynı uçakta bulunan Yazıcı da katıldı
''Kılıçdaroğlu kaçtı'' tartışmasına aynı uçakta bulunan Yazıcı da katıldı
Yeni krizin ayak sesleri... Rus turistler telefona sarıldı !
Yeni krizin ayak sesleri... Rus turistler telefona sarıldı !
  1. 11 Nisan 2017 17:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmühani nineyle telefonda görüştü

Gaziantep'te dükkandan bozma odada yaşam mücadelesi veren Ümmühani Dağcıoğlu ile telefonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililere yaşlı kadının taleplerinin karşılanması talimatını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümmühani nineyle telefonda görüştü
A+ A-

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde dükkandan bozma, elektrik ve suyu olmayan sıvasız odada komşularının desteğiyle hayatını sürdüren 87 yaşındaki Ümmühani Dağcıoğlu ile telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkililere yaşlı kadının taleplerinin karşılanması talimatını verdi.

Anadolu Ajansının haberinin ardından sabah Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personelince Narlıtepe Mahallesi'ndeki evinden alınan Ümmühani Dağcıoğlu, Gaziantep Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, huzurevinde tek kişilik odaya yerleştirilen Ümmühani nineyi ziyaret etti. Dağcıoğlu ile sohbet eden Şahin, kendisine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak Ümmühani Dağcıoğlu'nun durumuyla ilgili bilgi veren Şahin, daha sonra telefonu Ümmühani nineye uzattı.

"Ümmühani teyzemiz nasıl rahat edecekse gereğini yapın"
Erdoğan ile telefonda konuşan Dağcıoğlu, "Oğlum ben huzurevinde duramam. Bana harabe verin, bir oda verin ama huzurevi olmasın. Bana yapacağımız en büyük iyilik budur. Siz olmazsanız ben ölmüşüm. Ben sizin bastığınız toprağa kurban olurum oğlum." dedi.

Şahin, Ümmühani nineyle ilgileneceğini, çevresinden uzak olmayan bir yerde kendisine ev temin edileceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ümmühani teyzemiz nasıl rahat edecekse onun gereğini yapın' dedi. Talimatı bu yönde oldu." ifadelerini kullandı.

gaziantep , ümmühani , dağcıoğlu , recep tayyip erdoğan , cumhurbaşkanı , telefon , gecekondu , nine