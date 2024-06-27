Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği açıklaması

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Ankara’ya yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmenin ardından açıklama yaptı.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Ankara’yı ziyaret etti. Karis, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüştü. Görüşmede iki devlet arasındaki ilişkiler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı. İki lider, basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"429 milyon dolara ulaşan ticaret hacmimizi ve karşılıklı yatırımlarımızı daha da artırabiliriz. Geçen yıl tesis ettiğimiz, ekonomi ve ticaret ortak komitesinin ilk toplantısını Türkiye’de gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyla ekonomik ve ticari ilişkilerimiz bakımından yeni bir yol haritası belirlemiş olacağız.

"AB'YE ÜYELİK STRATEJİK HEDEF"

Sayın Cumhurbaşkanı ile Türkiye-AB ilişkileri ile güncel meseleleri de ele aldık. Her vesileyle vurguladığımız üzere AB’ye tam üyelik stratejik hedefimizdir. Birliğin de Türkiye’ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar. Estonya’nın da bu anlayış temelinde Türkiye’ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu beklentimi sayın Karisi ile de paylaşmış oldum. Görüşmelerimizde Ukrayna’daki savaşa yönelik gelişmeleri de ele aldık. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne olan desteğimizin altını bir kez daha çizdim.

"RUSYA'SIZ ÇÖZÜM OLMAZ"

Görüşmelerimizde Ukrayna'daki savaşı ele aldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine desteğimizin altını bir kez daha çizdim. Yıkımın bir an evvel son bulması adil, nihai çözüme ulaşılması ancak diplomasiyle mümkündür. Taraflara yönelik telkinlerimizi sürdürüyoruz Rusya'nın dışlandığı girişimlerin arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dair düşüncelerimizi koruyoruz.

"KALICI BARIŞ İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDEN GEÇİYOR"

Gazze’de yaşanan vahşet de gündemimizdeydi. İsrail’in uluslararası toplumun kalıcı ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’de sürdürdüğü katliamlar küresel güvenliği tehdit etmektedir. Gazze’deki barbarlığın sorumluları er ya da geç hesap verecek. Bu konunun takipçisi olduğumuzu da bir kez daha belirtmek istiyorum. Gazze’deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım."

Erdoğan'ın ardından sözü Estonya Cumhurbaşkanı Karisi aldı.

"TÜRKİYE-ESTONYA DOSTLUĞUNUN 100. YILDÖNÜMÜNÜ KUTLUYORUZ"

Karisi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Son derece güzel bir karşılamayla karşı karşıyayız. Çok teşekkürler ev sahipliğiniz için. Burada son derece önemli vesile ile bulunuyoruz. Türkiye-Estonya dostluğunun 100. yıldönümünü kutluyoruz. İyi ilişkilerin devamı, dostluğumuzun devamı bizim için çok kıymetli. Kültür alanındaki paylaşımlar ilişkilerimizi daha da güçlü kılıyor. Türkiye'deki dostlarımıza bir hediye olarak birkaç hafta önce Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde özel bir konser düzenledik. Estonya Flormoni Oda Orkestrası eserler sergiledi.