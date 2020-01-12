Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok özel bağış

Beştepe'de 5 milyon ciltlik kitabın yer alacağı Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nin 4 Şubat’ta açılması planlanıyor. Hızla büyüyen kütüphaneye Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere İlber Ortaylı gibi ünlü tarihçiler ve sanatçılar da özel koleksiyonlarını bağışlamaya başladı. Kütüphane için yapılan çağrıya Dışişleri Bakanlığı da katıldığından, yurtdışındaki temsilciliklerden de kitap bağışları gelmeye devam ediyor.

Erdinç Çelikkan’ın edindiği bilgiye göre, kütüphanede şu ana kadar 2 milyona yakın kitabın kataloglama çalışması tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı kampusunde yer alan kütüphane için özel bir logo da tasarlanıyor. İki taşıyıcı sütun üzerinde kitap görselinin bulunduğu logo, kütüphanenin açılacağı gün görücüye çıkacak.

‘EN KÂRLI YATIRIMIM’

Hummalı şekilde açılış törenine yetiştirilmeye çalışılan kütüphanede özel koleksiyonlar, nadir eserler, elyazmaları, fermanlar, haritalar, fotoğraflar, pullar ve gravürlerin yanı sıra dijital eserler de kullanıcılara sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da kendi kütüphanesindeki el yazması Kuran’ı bağışladığı öğrenildi. Erdoğan’ın lise yıllarında kartpostal satarak kazandığı parayla satın aldığı ve “En karlı yatırımım” dediği Ömer Nasuhi Bilmen’in Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu’nun da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi bünyesine alınması bekleniyor.