Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o ülkelere tepki: Ermenistan'a silah veriyorlar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"AK Parti ilk kongrelerimizin ilkini Şırnak'ta gerçekleştiriyoruz. Kervanımız 81 ilin tamamını dolaşacaktır. Biz de ülkemizin dört bir yanında teşkilat mensupları ve vatandaşlarımızla kucaklaşacağız.

Muhalefet milletimizden olabildiğince uzak duruyor. Kapalı kapılar ardında siyaset yapmak kolay. Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan siayset yapıyorum diyenler sufleyi sizden değil başka yerden alıyor.

Yalan ile iftira ile dedikodu ile siyaset yapanların halktan uzak durmalarının nedeni çirkin üsluplarının yüzlerine vurulacağını bilmeleridir. Türkiye'nin yönetim sistemini tarihinde ilk defa demokratik yollardan değiştirirken milletimiz yanımızdaydı.

Biz neden Azerbaycan'da varız, kardeşlerimizin yanındayız. Ne deniyor? MİNSK üçlüsü; ABD, Rusya ve Fransa... Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Ermenistan'a her türlü silah desteğini veriyorlar. Şu anda Azeri kardeşlerimiz Ermenilere karşı ciddi bir mücadelenin içerisindeler.

Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. Rusya, ABD ve Fransa, Azeri kardeşlerimizin topraklarını kendilerine vermediler. Rabbim yardımcılar olsun. İnanıyorum ki bu toprakları Ermenilerden kurtaracaklar.

Bu gece ateşkes ilan edildi, Ermeniler yeniden bozdu. Tekrar saldırmaya başladılar. Batı ses çıkarıyor mu? Türkiye ses çıkardığı zaman Türkiye durmuyor diyorlar. Biz hakkın yanında yer alacağız.

Dün Karadeniz'de Fatih gemimizin bulduğu doğalgazın sondaj çalışmasındaydım. 405 milyar metreküp doğalgaz ülkemizin ihtiyacını yılkarca karşılayacak düzeydedir. Elimizdeki tüm veriler, önümüzde keşfedecek çok daha zengin kaynaklar bulunduğunu gösteriyor."