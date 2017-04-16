Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan halk oylaması sonuçlarına ilişkin açıklama yapıyor

Konuşmadan satırbaşları

Hayır uğurlu olsun.

Halk oylamasının sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Resmi olmayan sonuçlar yaklaşık 25 milyon oyuyla 1 milyon 300 bim farkla anayasa değişikliğini kabul edildiğini göstermektedir. Her bir ferdime şükranlarımı sunuyorum. 16 Nisan halk oylması milletimizin geleceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesidir. 200 yıllık bir yönetim sistemi konusu tartışmasında tarihi bir karar verilmiştir. Tarihimizn en önemli yönetim değişimini gerekleştiriyoruz.