Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak video paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gelecek Partisi lideri ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu arasındaki tartışmada, Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak bir video paylaşım geldi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski başbakan ve dava arkadaşı olan şimdilerde ise yol ayrımına gelerek Gelecek Partisi'ni kuran Ahmet Davutoğlu arasında sular durulmuyor.

Son günlerde eleştirilerini giderek arttıran Davutoğlu, Erdoğan'ın o makama (başbakan) layık olmadığını söylediği açıklamasına, “Kötü bir bakan olsaydım kimin aklına gelirdi benim Başbakan olmam. Layık olmayan birine ülkeyi nasıl emanet ettin. Bir hiçtim de neden emanet ettin. Ben geldiğim hiçbir yere emeksiz gelmedim, tırnaklarımla geldim. Uykusuz gecelerle geldim, çileli yolculuklarla geldim. Ne bir beyzadenin oğluyum ne arkamda sermaye var ne de şöhretli insanların yanında büyüdüm. Beni Tayyip Erdoğan okutmadı. Anama, babama borçluyum. Kimseye diyet borcum yok. Biz olmasak Tayyip Erdoğan bir hiçti, bizler ayrılınca Erdoğan değişti” şeklinde tepki göstermişti.

ERDOĞAN'A VİDEO İLE MEYDAN OKUDU

Dün de dikkat çekici bir video ile Erdoğan'a meydan okumaya devam eden Davutoğlu'nun videosunda çarpıcı detaylar yer aldı.

“Dava neydi, ne oldu?” sorusu ile başlayan video, Erdoğan'ın, “Bir idarecide aranan adalet, ehliyet, liyakat ve ahlaki değer” diye devam ediyor. Bu esnada görüntülerde ise Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Reza Zarrab ve Sezgin Baran Korkmaz geçiyor.

Erdoğan'ın verdiği bir röportajdan devam eden video, İnsanlarımıza bir kavga toplumunun (Bunlar çürük, bunlar sürtük), bir korku toplumunu (talebe misiniz, terörist misiniz), hedefleyen bir zihniyet olmadığımızı (sen ne geri zekalısın ya), bir sevgi toplumunu (varsın gidiyorlarsa gitsinler) meydana getirme gayreti içerisinde olduğumuzu (nankör bunlar) çünkü bu ülkede biz beraber yolculuk yapıyoruz.

Biz yasakçı değiliz (sosyal medyayı mecralarının kaldırılmasını istiyoruz) bir tane rüşvet olayı göstersinler, bir tane adaletsizlik göstersinler (görüntülerde Ruhsar Pekcan'ın bakan iken dezenfektan satması yer alıyor) ilk önce biz dikiliriz onların karşılarına, niye bir ülkede adalet kaybolursa (Soylu'nun mahkeme kararı var yıkamıyoruz, siz yıkın karar arkadan gelir sözleri geçiyor) o ülke çökmüştür. Çünkü bu ülkeyi asırlar gerisine götürdüler. (Bakan Nebati'nin TL en zayıf döneminde, daha gideceği bir yer yok açıklamaları yer aldı) şeklindeki röportajı yer aldı.

Erdoğan'ın Davutoğlu başbakan iken onu övdüğü ve “Tecrübe, liyakat denilince Davutoğlu” şeklindeki sözleri ile devam eden videoda, Davutoğlu'nun başbakan olduğu gündeki gazete manşetleri de yer aldı.

DAVUTOĞLU: AK PARTİ DAVANIN BÜTÜN DEĞERLERİNİ AYAKLAR ALTINA ALDI

İkili arasında görüş ayrılığına neden olan şeffaflık paketine de yer verilen video, Davutoğlu'nun, “Davamıza asla veda etmeyiz” sözleri ile sürüyor. “Ve dava şimdi kimin elinde?” sorusu ile devam eden video, “Bu dava şeffaflıktır, şatafat ve lüksten uzak tutmaktır, yasaklarla mücadele etmektir bunlar AK Parti'de yok, Gelecek Partisi'nde var. Ben davamı bırakmadım, AK Parti davayı bıraktı, davanın bütün değerlerini ayaklar altına aldı, dava şimdi benim elimde, onlar davayı bıraktı” sözleri ile son buldu.

Davutoğlu, videoyu sosyal medya hesabından, “Sayın Erdoğan'a soruyorum: Liyakat nerede kaldı, ihanet kimde ? Samimi kitlelere soruyorum: Dava kimin ellerinde?” notu ile paylaştı.