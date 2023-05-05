''Cumhurbaşkanı seçilince Saray'da değil, Gazi’nin Çankaya’sında oturacağım''

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de halka seslendi. Kılıçdaroğlu, "Saraylarda gözüm yok, Gazi'nin Çankaya'sında oturacağım" dedi.

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin’de Millet Buluşması kapsamında halka seslendi.

Birlikte değiştireceğiz. Birleşe birleşe değişeceğiz. Bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştireceğiz.

5 milyon 300 bin genç gidecek, otoriter yönetimi değiştirecek. Dünya siyaset tarihi bunu yazacak. Dünya gençliği için de örnek olacaksınız.

Depremzedelere en çok kucak açan Mersin. Dünyaya dayanışma örneği sergilediniz. Ben bütün depremzedelere söz verdim. Evlerini işlerini yapacağım. Ve 5 kuruş almadan onların evlerini dükkanlarını yapacağım. Anayasa diyor ki idarenin kusurunda olan bu kaybı idare karşılayacak. 20 yıl borçlanma olmayacak. Aslında Anayasa bunu diyor.

Söz verdim yapacağım. Emekliye de söz verdim Kurban Bayramında emekli gidecek bankadan parasını çekecek 15 bin. Diyorlar ki parayı nerden bulacaksın. Bay Kemal devlette çalıştı yıllarca. Bütçeyi kim yapar? Siyasi otorite. Siyasi otorite parayı nereye uygun görürse ona verir. Onlar gibi beşli çeteye değil esnafa çiftçiye dağıtacağım ben.

Onlar gibi saraylarda da oturmayacağım sizler gibi mütevazı yaşayacağım. Saraylarda gözüm yok, Gazi’nin Çankaya’sında oturacağım.

İnsanları ayırdılar. Herkesin kimliği benim başım üstüne. Herkesin dini benim başım üstüne. Evde çocuk aç mı? Ben onla ilgileneceğim. 3-5 maaş, 10-15 yerden aylık alan olmayacak ben bunları bitireceğim.

Anneler ekonomik krizi en çok siz hissediyorsunuz mutfakta, pazarda siz görüyorsunuz. Anneler siz merak etmeyin beslenme çantalarını dolduracağız okulda beslenecekler. Ne yiyecek diye düşünmeyin. Bütün köy okullarını yeniden açacağız ve Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin öğretmen atayacağız.