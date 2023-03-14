Cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylık ücreti belli oldu

YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı adaylarının 555 bin 980 TL, bağımsız milletvekili adaylarının ise 55 bin 598 TL ödeyeceğini açıkladı.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, cumhurbaşkanı adayı olacak isimlerin de ne kadar ücret ödeyeceği netleşti. Buna göre, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adayları 555 bin 980 TL, bağımsız milletvekili adayları ise 55 bin 598 TL ödeyecek.

YSK BAŞKANI YENER'DEN AÇIKLAMA

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Başkanı Ahmet Yener, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı: "Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilke ve esaslar belirlenmiştir. Seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin ilke ve esasları belirlenmiştir.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 555 BİN 980 TL ÖDEYECEK

Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenler için yasanın öngördüğü miktarın 55 bin 598 TL olduğu tespit edilmiş, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 555 bin 980 TL olduğu belirlenmiştir.

GÖRME ENGELLİLERİN OY KULLANMASI KOLAYLAŞACAK

Ayrıca kurulumuz 2022 yılında getirilen görme engelli vatandaşlarımızın oy vermesini kolaylaştıran düzenlemenin nasıl uygulanacağına ilişkin ilke ve esasların tespiti çalışmalarına başlamış olup bu düzenlemeler devam etmektedir."