Cumhurbaşkanlığı'nda ''Selo’ya idam'' sloganları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nda yaptığı balkon konuşması sırasında, Cumhurbaşkanlığı'nın bahçesinden "Selo'ya idam" sloganları yükseldi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçici sonuçlara göre Erdoğan’ın yüzde 52’yle yeniden cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu.

Erdoğan, "Milletimiz kararını Türkiye Yüzyılı'ndan yana kullanmıştır. Bugün kimse kaybetmemiştir. 85 milyonun tamamı kazanmıştır. Kimseye kırgın, küskün öfkeli değiliz" ifadelerini kullandı. Konuşmasına Türkiye Yüzyılı vurgusu yaparak devam eden Erdoğan, "Bu yolda beraber yürüdük. Sizler bu görevi yine bize verdiniz. Türkiye Yüzyılı'nı beraber inşa ve ihyaya devam ediyoruz" dedi.

Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir seçim klasiği olan "balkon konuşması"nı bu sefer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptı. Erdoğan konuşması sırasında tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için "terörist Selo" ifadesini kullanırken, Erdoğan'ı takip eden kalabalıktan "Selo’ya idam" sloganları yükseldi.