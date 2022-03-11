Damat Albayrak'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek hamle

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çıkardığı "Burası çok önemli" adlı kitaptaki bu ayrıntı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Burası Çok Önemli" adlı kitabı piyasaya çıktı.

Odatv'den Masum Gök'ün haberine göre, Berat Albayrak'ın kitabına ilişkin dikkat çeken bir detay paylaştı. Eserde Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye ve Hazine Bakanlığı döneminde yaptığı işleri kendi gözünden anlatıyor.

BERAT ALBAYRAK ERDOĞA'A KIRGIN MI?

Kitapta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a atıf yapılmaması dikkat çekti. Kitabın önsözünde "Bahsi geçen bu zaman zarfında tüm bu hizmetleri hayata geçirmemize vesile olduğu için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürü bir borç biliyorum." cümlesi dışında Erdoğan'ın adı kitapta hiç anılmıyor. Berat Albayrak'ın eserde Erdoğan'ın adını bir defa geçirmesi "Berat Albayrak, Erdoğan'a kırgın mı?" sorusunu akıllara getirdi.