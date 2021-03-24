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Davutoğlu’ndan AK Parti Kongresindeki görüntülere sert tepki

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin 7. Olağan Kongresi'ndeki görüntüleri eleştirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan AK Parti kongresinde gördük ki, binlerce insanın mesafe olmadan lebalep bir araya gelmesinde sorun yokmuş!

Öyleyse bugüne kadar sosyal mesafe dolayısıyla vatandaşa kesilen bütün cezalar iptal edilmeli, vatandaşlarımıza paraları derhal iade edilmelidir!"

Etiketler davutoğlu kongre tepki
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