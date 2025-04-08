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DEM'in İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''açılım'' ziyareti

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Hükümet Sözcüsü de açıkladı, sanırım bu hafta içinde heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Hafta içinde olmasını umuyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, grup toplantısı çıkışında gazetecilerin 'İmralı heyeti, Cumhurbaşkanı ile ne zaman görüşecek' sorusunu cevapladı. Bakırhan, "Hükümet Sözcüsü de açıkladı, sanırım bu hafta içinde heyetimiz Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Hafta içinde olmasını umuyoruz. Henüz tarih belli değil. Henüz bize iletilmiş bir şey yok" dedi.

İHA

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Etiketler DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan tuncer bakırhan dem parti imralı heyeti Cumhurbaşkanı
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