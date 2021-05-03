Demirtaş: Asıl Kobani yargılanmasını, iktidar değiştikten sonra göreceğiz

Edirne Cezaevi'nde tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 26 Nisan'da başlayan Kobani davası hakkında açıklamalarda bulundu.

Halkların Demokratik Partisi’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden, avukatları aracılığı ile TELE1’den Rojda Altıntaş'ın sorularını yanıtladı. Demirtaş, 26 Nisan 2021 tarihinde ilk duruşması görülen Kobani davasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Kobani duruşmasında mahkeme heyetinin tutumunu değerlendiren Demirtaş, “Mahkeme heyeti yargılama yapmıyor, açık bir siyasi çalışma yürütüyor” dedi. Öte yandan Demirtaş, “Kobani davasını iktidar değiştikten sonra göreceğiz” dedi.

Demirtaş şunları kaydetti:

Duruşma salonunda mahkeme heyetinin tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Mahkeme heyetinin, kendisine açıktan verilen siyasi talimatlar doğrultusunda hareket ettiği net olarak anlaşılıyor. Muhtemelen mahkeme heyetine, “Savunma falan almayı boş verin, bir an önce kararı açıklayın” demişlerdir. Bir hakimler heyetinden ziyade, Cumhur İttifakı temsilcisi gibi davranmaları boşuna değil. Mahkeme heyeti yargılama yapmıyor, açık bir siyasi çalışma yürütüyor.

AKP’li yöneticiler ve Bakanlar duruşma öncesi açıklamalarda bulundu. Bunu yargıya müdahale olarak değerlendiriyor musunuz?

Çakma Goebbels Fahrettin ile çakma Gestapo şefi Soylu’nun aleyhimize algı yaratma faaliyetleri ilk değil. Ancak bu yalanlara, bir grup hırsız ile kokainci dışında inanan kimse kalmadı sanırım.

Tabii ki yaptıkları yargıya müdahaledir ve açıkça suçtur. Günü geldiğinde yargıya hesap verirler.

Duruşma öncesinde HDP Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar ile milletvekillerinin yaptığı açıklama, onlarca polis tarafından kalkanlarla engellenmeye çalışıldı, gazetecilerin açıklamayı görüntülemesine izin verilmedi. İstanbul’da gazeteciler darp edilerek gözaltına alındı. Hdp Eş Genel Başkanı Mithat Sancar davayı “intikam davası” olarak niteledi. Sancar’a katılıyor musunuz?

Mithat Hoca’nın tespiti doğru. Temel hedefleri HDP’den intikam almak. 2014’te IŞİD’in Kobani’de yenilmesi birilerine çok dokunmuş olacak ki, bunun intikamını HDP’den almaya çalışıyorlar. Aslında bu dava “Kobani davası” değildir. “HDP’ye kumpas davası”dır. Asıl Kobani davasını, bu iktidar değiştikten sonra göreceğiz. Kobani protestolarında insanlarımızı katleden gerçek sorumlularla ve provokatörlerle toplum o zaman yüzleşecek. Şimdilik Ankara’da görülen dava Kobani davası değil, IŞİD destekçileri ile özgürlük yanlıları arasındaki bir davadır.

Sancar’ın “intikam davası” diye nitelendirdiği davada intikam sizden mi alınmaya çalışılıyor?

Bana karşı ayrı bir kinleri olduğu ve özel bir intikam amacıyla hareket ettikleri sır değil.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldınız avukatların protestosuna alkışlarla destek verdiniz, SEGBİS’te “128 milyar nerede” yazılı kağıdı kaldırdınız, bunları önceden mi planladınız yoksa aniden mi gelişti?

O anda aklıma gelen ve yapma ihtiyacı hissettiğim şeyleri yaptım. Önceden planlamamıştım.

TELE1