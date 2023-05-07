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Demirtaş'tan gençlere sandık çağrısı

Demirtaş'tan gençlere sandık çağrısı
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HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs seçimlerine 1 hafta kala sosyal medya hesabından gençlere seslendi.

6 buçuk yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gençlere sandıklarda ve sahada aktif olmaları konusunda çağrı yaptı. 

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Merhaba genç arkadaşım, Sandıklarda görev almak için mutlaka partine başvur. Yaşlı seçmenlere, okur-yazar olmayanlara nasıl oy kullanacağını iyice anlat.  Zamanını sosyal medyada değil, ev ev dolaşarak, miting ve halk buluşmalarına katılarak geçir.  Haydi arkadaşım, ilk turda bitirelim."

Etiketler selahattin demirtaş çağrı tweet twitter sandık
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