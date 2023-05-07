Demirtaş'tan gençlere sandık çağrısı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs seçimlerine 1 hafta kala sosyal medya hesabından gençlere seslendi.

6 buçuk yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gençlere sandıklarda ve sahada aktif olmaları konusunda çağrı yaptı.

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Merhaba genç arkadaşım, Sandıklarda görev almak için mutlaka partine başvur. Yaşlı seçmenlere, okur-yazar olmayanlara nasıl oy kullanacağını iyice anlat. Zamanını sosyal medyada değil, ev ev dolaşarak, miting ve halk buluşmalarına katılarak geçir. Haydi arkadaşım, ilk turda bitirelim."