Demirtaş'tan gençlere sandık çağrısı
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 14 Mayıs seçimlerine 1 hafta kala sosyal medya hesabından gençlere seslendi.
6 buçuk yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, gençlere sandıklarda ve sahada aktif olmaları konusunda çağrı yaptı.
Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Merhaba genç arkadaşım, Sandıklarda görev almak için mutlaka partine başvur. Yaşlı seçmenlere, okur-yazar olmayanlara nasıl oy kullanacağını iyice anlat. Zamanını sosyal medyada değil, ev ev dolaşarak, miting ve halk buluşmalarına katılarak geçir. Haydi arkadaşım, ilk turda bitirelim."
Erzurumlu hemşehrilerimle saat 18:00’deki buluşmamıza engel olunmaya çalışılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı @mehmetsekmen bu nezaketsizliğin kara lekesini ömrünün sonuna kadar taşıyacaksın.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) May 7, 2023
Saat 18.00’de tüm Erzurumluları Havuzbaşı Kent Meydanı’na bekliyorum. Haydi… pic.twitter.com/NvkQJWxQhU
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