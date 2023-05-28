Demokrat Parti lideri Uysal oyunu kullandı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı.

Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için memleketi Afyonkarahisar'da ailesi ile oyunu kullandı. Kent merkezindeki Selçuklu İlkokulu'na gelen Uysal, partililer ve halkla bir süre sohbet etti. Uysal, daha sonra oyunu kullanacağı 1226 numaralı sandığa geçti.

'MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEKTİR'

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına konuşan Uysal, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turdayız. Öncelikle hayırlı olsun temennimi dile getirmek isterim. Geçen sefer de ifade etmiştim, bu seçimler on yıllar boyunca Türkiye'nin hangi siyasi, toplumsal zeminde nefes alıp vereceğini belirleyecek önemli bir dönüm noktası. Türk demokrasisinin de en zor sınavı. Pek çok zorluğu göğüsleyerek geliyoruz. Bu ülkede tüm vatandaşlar eşit haklara sahip olsun, tüm vatandaşlarımız hukukundan emin olsun, işleyen bir demokrasi, işleyen bir hukuk düzeni olsun, eşit fırsatlara sahip olalım. Bunun mücadelesini veriyoruz. O açıdan mücadelemiz; Demokrat Parti olarak bu ortak paydada bir araya gelmiş siyasi partiler ve sivil aktörlerle beraber inşallah devam edecektir" dedi.

'MİLLETİMİZİN KANTARI BELİNDEDİR'

Uysal, sözlerine şöyle devam etti:

"Gençlerimizin gelecek hayali kurabildiği bir Türkiye hayalimizi eninde sonunda gerçekleştireceğiz. O nedenle milletimizin de sağduyusunu koruyarak tüm tahriklere, tüm Türkiye'yi kutuplaştırma gayretlerine 'benden değilsin' diyerek cami minberlerinde bile siyaset yapıldığı, acı fotoğraflarını gördük. Camiye, okula, kışlaya siyaset sokmanın bedelini ağır bir şekilde ödedik, ödemeye devam ediyoruz. Ders çıkarmayanlar var ama burada Afyon tabiri ile ifade edelim ki; milletimizin kantarı belindedir. Belindeki kantarla tartacaktır, tartıyor da. O açıdan bu seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Temennim; inşallah her şekilde Türkiye'nin kazanmasıdır. Seçimler de buna vesile olur; ümidimi, temennimi, duamızı, çabamızı paylaşıyoruz."