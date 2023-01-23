  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Demokrat Parti’nin koruma polisleri geri çekildi

Demokrat Parti’nin koruma polisleri geri çekildi

Demokrat Parti’nin koruma polisleri geri çekildi
Güncelleme:

Demokrat Parti Genel Merkezi'nde görev yapan üç koruma polisi, “personel yetersizliği” gerekçe gösterilerek geri çekildi.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, DP Genel Merkezi’nde görev yapan üç koruma polisi, Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü tarafından personel yetersizliği gerekçe gösterilerek geri çekildi.

Parti koruması için Dışişleri Bakanlığı'nda görev yapan bir polis memuru görevlendirildi.

Aynı görevlinin, gün içinde yalnızca 5’er dakika hem Refah Partisi’ne hem de DP'ye baktığı iddia edildi.

"KORUMA POLİSLERİNİ ÇEKEREK BİZİ HEDEF Mİ GÖSTERİYORSUNUZ?"

DP Ankara İl Başkanı Delikanlı, “Genel Başkanımız ve yol arkadaşlarının korunmaya ihtiyacı yok” dedi. “Memleketin yanında, milletiyle bütünleşmiş, vatandaşıyla iç içe bir siyasi partiyiz” ifadesini kullanan Delikanlı, şunları söyledi:

“İktidar, bir yandan kutuplaştıran dil kullanıyor bir yandan da muhalifleri hedef gösteriyor.

Çekineceğimizi, korkacağımızı zannediyorlarsa bizim kapımız sonuna kadar açık.

Bu şekilde bir şeylere zemin hazırlanıyorsa bu bir güvenlik zafiyetidir.

Sloganımızı çaldınız, yetmedi şimdi de koruma polislerini çekerek bizi hedef mi gösteriyorsunuz?

Kendilerine güveniyorlarsa onlar AK Parti rozetini taksın, biz de Demokrat Parti rozetimizi takalım sokaklarda gezelim.

Kim rahatça gezecek görelim. İktidarı, kutuplaştıran dilden ve bizleri hedef göstermekten vazgeçmeye çağırıyoruz.”

T24

Etiketler Demokrat Parti dp polis koruma koruma polisleri
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ayçiçek yağına beklenen indirim geldi! İşte yeni fiyat listesi
Aşk iddialarını yalanlamıştı! Hande Erçel fena yakalandı
Erdoğan ve Abdullah Gül hakkında olay iddia
Komşuda döviz depremi! Merkez Bankası başkanı görevden alındı
Survivor 2023 sürprizlerle başladı! İki isim adaya veda etti
Nihal Olçok ''açılınca toplumu parçalar'' dediği 2 mektubu duyurdu
Çok eşli Suriyelilere kötü haber
Hangi ceza ve borçlar yapılandırılacak ? İşte madde madde af paketi
Erdoğan neye uğradığını şaşırdı! Törende ilginç anlar
Bedia Akartürk 20 yaş gençleşti! Son halini gören inanamadı