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Deniz Baykal'ın cenaze programı belli oldu

Deniz Baykal'ın cenaze programı belli oldu
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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın cenazesi, salı günü Devlet Mezarlığına defnedilecek.

Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın cenaze programı belli oldu.

CHP TBMM Grup Başkanlığından alınan bilgiye göre, Beysukent'teki evinde dün sabaha karşı vefat eden Baykal için ilk tören, 14 Şubat Salı günü saat 10.00'da parti genel merkezinde düzenlenecek.

Baykal'ın naaşı, daha sonra saat 11.30'da TBMM'de düzenlenecek töreninin ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak öğle namazını takiben Devlet Mezarlığında toprağa verilecek.

 

Etiketler chp deniz baykal cenaze töreni
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