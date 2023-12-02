DEVA Partisi belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak
DEVA Partisi'nde belediye başkan adayları, yapılacak bir etkinlikle duyurulacak.
DEVA Partisi yarın belediye başkan adaylarını açıklayacak. Seçimlere tek başına girme kararı alan DEVA Partisi’nde genel başkan Ali Babacan, partisinin belediye başkan adaylarını yarın açıklayacak.
Aday tanıtım toplantısı Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda, saat 12.00’de başlayacak.
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