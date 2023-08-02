Dikkat çeken iddia: Erdoğan'ın Süleyman Soylu planı bu mu ?

Ankara kulisleri Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bırakıp 2024 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere odaklanırken, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada yerel seçimlere yönelik mesajlar verirken İstanbul ve Ankara'yı işaret edip "Muhalefetin kavgalı, dağınık, gerçekten içler acısı haline bakıp da gelecek seçimler dahil hiçbir seçimi çantada keklik göremeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Katıldığı CNN Türk canlı yayınında Ankara kulislerinde AK Parti'nin yerel seçim adayları hakkında konuşulanları aktaran gazeteci Zafer Şahin şunları söyledi:

"İstanbul’da aday olmak için çalışan, ciddi ciddi hazırlık yapan önemli isimler var. Çalışan derken ilk söyleyeceğim isim bu konuda bir çalışma yapıyor denilemez. Mesela Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İstanbul adayı olabileceği söyleniyor. Yine İstanbul’da Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Gökmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu… Biliyorsunuz ki AK Parti’nin İBB Meclisi’ndeki grup başkanvekili. Eski Çevre Bakanı Murat Kurum da yine adı geçenler arasında ancak enteresan bir biçimde Murat Kurum’un ismi Ankara için de geçiyor. Öyle bir durum var.

Mesela Antalya’daki isim de önemli. Ben geçen hafta isim vermeden onu tarif ettim aslında 'turizm sektörünün yakından tanıdığı bir isim' diye, sonra o bugün ismi ile yazılmış. Antalya için de Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un isminin geçtiği söyleniyor. Eğer bu iddia doğru çıkarsa Fahrettin Koca İstanbul’a, Mehmet Nuri Ersoy da Antalya’ya aday gösterilirse bu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nasıl bir siyasi satranç oynadığını de bence gösterir. Eğer bu iddialar doğru ise…

Ankara için Murat Kurum’un adı geçenler arasında. Onun dışında Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ismi geçenlerden. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın ismi geçiyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın ismi geçiyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse. Hatta buna Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u da ekleyebiliriz. Haliyle bu insanlar siyaset yapıyorlar Ankara’da ve onların da büyükşehir belediye başkan adayı olmak istemelerini ben çok normal görüyorum.

"ŞİMDİDEN ÇOK CİDDİ BİR HAREKETLENME VAR"

Şansları var mı olurlar mı olmazlar mı bilmiyorum ama şimdiden çok ciddi bir hareketlenme var. Hem İstanbul’da hem Ankara’da işte Antalya’yı da konuşuyoruz. Kulislerde konuşulan isimler böyle.

En şanslı isimler için ise sanki bakanlar bence bir adım önde gibi bana öyle geliyor. Süleyman Soylu da Ankara için şanslı isimler arasında konuşuluyor. Süleyman Soylu da bence Ankara için çok etkili bir aday olur."