Dışişleri Bakanlığı'ndan Filipinler'e taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler’de meydana gelen tayfun ve sel felaketleri hakkında yazılı bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda “Filipinler’de Molave, Goni ve Vamco tropikal tayfunlarının yol açtığı sel ve heyelanların 100’den fazla can kaybına sebebiyet verdiği, büyük hasara yol açtığı ve başkent Manila’nın bulunduğu Luzon Adası’nın afet bölgesi ilan edildiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Filipinler halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz” denildi.