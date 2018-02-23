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  4. 23 Şubat 2018 22:01

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama !

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Yyahudi yerleşimciler için yeni konut kararına böyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama !
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Dışişleri Bakanlığı:"İsrail’in, Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’te Yahudiyerleşimciler için yeni konut inşasını onaylamasını kınıyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yeni konut inşasına onay  vermesine tepki göstererek, "İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti  Doğu Kudüs’ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin  özel mülkü olan arazide 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz."   açıklamasında bulundu. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yeni konut inşasına  onay vermesine tepki gösterildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün  güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan  arazide 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz. İsrail’in  uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını hiçe sayan adımlarını reddediyoruz.  İsrail, Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa etmek suretiyle işgalini  kalıcı bir sömürgeciliğe çevirmekte ve barış sürecinin zeminini yok etmektedir."

doğu kudüs , dışişleri bakanlığı
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