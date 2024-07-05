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Dışişleri'nden UEFA'ya sert tepki

Dışişleri'nden UEFA'ya sert tepki
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Dışişleri Bakanlığı, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral'a verdiği men cezasını esefle karşıladığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz. Uluslararası spor karşılaşmaları toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edilmektedir. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir" denildi. 

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Etiketler Dışişleri Bakanlığı UEFA merih demiral
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