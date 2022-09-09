''EKİM Partisi'' iddiası ortalığı karıştırdı! İmamoğlu parti mi kuruyor ?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edildi hatta partinin adının da Ekrem İmamoğlu'un adının ve soyadının ilk iki harfi kullanılarak EKİM Partisi olacağı öne sürüldü.

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde bugün çok konuşulacak bir iddia yer aldı.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi partisini kurmaya hazırlandığını iddia etti.

"Kulislerde henüz fısıltı biçiminde" ifadesini kullanan Övür, İmamoğlu ve yakın ekibinde yer alan Necati Özkan, Murat Ongun ve Soner Yalçın'ın yeni bir parti kurmak için harekete geçtiğini yazdı.

Söz konusu yeni partinin isminin bile belli olduğunu belirten Övür, "partinin ismi bile Ekrem İmamoğlu imzası taşıyor: EK-İM." ifadelerine yer verdi.

Ekibin ilham kaynağı olarak da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un modelini benimsediğini iddia eden Övür, İmamoğlu,'nun "ezber bozan" bir çıkışla bir rüzgâr estirebileceğinden bahsetti.

Mahmut Övür'ün Sabah gazetesindeki yazısının tamamı için...